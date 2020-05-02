Bakan Kasapoğlu'ndan 'millileşme' vurgusu

Gençlik ve Spor Bakanı Dr. Mehmet Muharrem Kasapoğlu, Türkiye Futbol Federerasyonu Başkanı Nihat Özdemir, TFF 1. Lig Kulüpler Birliği Derneği Başkanı, 2. ve 3. Lig Kulüpler Birliği Derneği Başkanı ile TFF 1. Lig, TFF 2. Lig ve TFF 3. Lig kulüplerinin aralarında belirledikleri kulüp başkanlarıyla video konferans aracılığıyla bir toplantı gerçekleştiriyor.

"Sporda da millileşme bizim için önemli bir iddiadır"

Toplantının açılışını yapan Kasapoğlu, millileşme vurgusu yaparak şu ifadeleri kullandı;

"Sorunları net teşhis edeceğiz. Sorunların çözümü için de uzun vadeli düşüneceğiz. Daha önce yaptığımız hataları yapmayacağız. Üretim yapmadan tüketme anlayışını artık bir kenara bırakmamız gerekiyor. En önemli önceliğimizin üretmek olduğunu ortaya koyuyoruz. Sporda da millileşme bizim için önemli bir iddiadır. 2019 yılında her branşta sporcularımızın başarılarıyla gurur duyduk. Yarınlara çok güçlü bir şekilde yürüyeceğiz. 'Nasıl daha fazla transfer yaparız' mantalitesindeki anlayışlar yerine bundan sonra 'maliyetleri nasıl düşürürüz ve altyapıdan nasıl futbolcu çıkarırız' düşüncesini öne çıkarmamız lazım."



