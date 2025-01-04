Eyüpspor, Trendyol Süper Lig 18. hafta karşılaşmasında konuk olduğu Antalyaspor'u 4-1 mağlup etti. Eflatun-sarılılara galibiyeti getiren golleri 32 ile 35. dakikada Mame Thiam (2), 41. dakikada Ahmed Kutucu ve 62. dakikada Ampem attı. Antalyaspor'un tek golünü 48. dakikada Safuri kaydetti. Antalyaspor-Eyüpspor maçının özetine ve Süper Lig puan durumuna haberin içerisinden ulaşabilirsiniz.
Trendyol Süper Lig 18. hafta karşılaşmasında Eyüpspor deplasmanda Antalyaspor'a konuk oldu. Eflatun-sarılılar, müsabakadan 4-1 galip ayrıldı.
Eyüpspor'a galibiyeti getiren golleri 32 ile 35. dakikada Mame Thiam (2), 41. dakikada Ahmed Kutucu ve 62. dakikada Ampem kaydetti. Antalyaspor'un tek golünü 48. dakikada Safuri attı.
Bu sonucun ardından puanını 30 yapan Eyüpspor 4. sıraya yükseldi. Antalyaspor ise 21 puanla 11. sıraya geriledi.
2' Ahmed Kutucu'nun ceza sahası dışından şutunda, kaleci Kenan Piric topu kontrol etti.
6' Van de Streek'in pasında ceza alanında topla buluşan Gaich'ın şutunda, meşin yuvarlak üstten auta çıktı.
32' Konuk ekip öne geçti. Caner Erkin'in sol köşeden korner atışıyla gönderdiği ortaya ön direkte yükselen Vezo'nun kafayla arkaya indirdiği topu önünde bulan Thiam, meşin yuvarlağı filelerle buluşturdu: 0-1
34' Halil Akbunar'ın ceza sahasında Thalisson'un müdahalesi sonrası yerde kaldığı pozisyonda, hakem Muhammet Ali Metoğlu penaltı noktasını işaret etti.
35' Penaltı atışını kullanan Thiam, kaleci Piric'in sağından topu ağlarla göndererek kendisinin ve takımının ikinci golünü kaydetti: 0-2
41' İkas Eyüpspor farkı 3'e çıkardı. Ampem'in ceza sahası sol çaprazdan pasında topla buluşan Ahmed Kutucu, meşin yuvarlağı kaleci Kenan Piric'in sağından filelerle buluşturdu: 0-3
47' Kaluzinski'nin ceza sahası dışı sol çaprazından sert şutu üstten az farkla auta gitti.
48' Van de Streek'in sağ ayağının dışıyla yaptığı güzel ara pasında kaleciyle karşı karşıya kalan Safuri, yerden sert vuruşuyla topu filelere gönderdi. 1-3
62' Thiam'ın ara pasıyla kaleciyle karşı karşıya kalan Ampem, kaleciyi çalımlayıp topu boş kaleye gönderdi. 1-4
66' Sağ kanattan kullanılan köşe atışında iyi yükselen Van de Streek'in kafa vuruşunu kaleci Berk'e kurtardı. Dönen topta Larsson'un şutunu yine Berke kurtarıp kornere çeldi.
75' Ahmed Kutucu'nun ceza sahası içi sol çaprazdan şutunda meşin yuvarlak, direğe çarpıp dışarıya çıktı.