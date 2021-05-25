Antalyaspor Başkanı Mustafa Yılmaz, TFF Başkanı Nihat Özdemir'i istifaya çağırdı

Fraport TAV Antalyaspor, resmi site üzerinden yaptığı açıklamayla TFF Başkanı Nihat Özdemir'in istifa etmesini istedi. "Türk futboluna yapılabilecek en büyük kötülük, adaletsizliktir. Kuralların eşit uygulanmadığı bir yerde ise adaletten bahsedilemez" cümleleriyle, Süper Lig'de adaletin olmadığını savunan Antalyaspor Kulübü Başkanı Mustafa Yılmaz, Başkan Nihat Özdemir'e, "Kendi koyduğunuz kurallara en önce bizzat kendiniz uymayacaksanız ve bu olaylar sizin ve milyonların gözleri önünde cereyan ederken sus pus oturacaksanız siz niye varsınız? Neden halen o koltuktasınız" sorusunu sordu.

Antalyaspor'dan yapılan açıklamanın tam metni şu şekilde;

"Türk futboluna yapılabilecek en büyük kötülük, adaletsizliktir. Kuralların eşit uygulanmadığı bir yerde ise adaletten bahsedilemez.18 Mayıs 2021 günü Antalyaspor'umuz ile Beşiktaş arasında bir kupa finali oynandı. Maç sahada cereyan etti ve nihayetinde Beşiktaş kupaya ulaştı, biz de Antalyaspor'a ve sportmenliğe yakışan şekilde kendilerini tebrik ettik.

REKLAM

Ancak o gece İzmir'de, adalet ve hakkaniyet, bizzat bunu sağlamakla görevli TFF ve TFF Başkanı tarafından tüm spor kamuoyunun gözleri önünde ayaklar altına alındı. TFF'nin müsabaka tarihinden bir gün önce resmi internet sitesinden yapmış olduğu; “250'şer kişilik takım kontenjanı” açıklamasına ve yine müsabakanın sorumlu ev sahibinin TFF olmasına rağmen o gece stadyumda herkesin gördüğü üzere binlerce kişi vardı.

Tribünlere baktığınızda ise her “1” Antalyaspor taraftarına karşılık neredeyse “5” Beşiktaş taraftarı yer almıştı ve tüm bu haksızlık TFF Başkanının gözleri önünde cereyan etmişti. Ben o akşam yaşanan bu haksızlığı kamuoyu önünde dile getirdim. TFF'nin ev sahibi olduğu, inisiyatifin bizzat TFF'nin kendisinde bulunduğu bu müsabakada usulsüz seyirci alımına itiraz ettiğim için şimdi bu şekilde cezalandırıldım.

REKLAM

Bilinmesini isterim ki, Antalyaspor aleyhine yaşatılan böyle bir haksızlık ortadayken, biletleri olmasına rağmen stada alınmayan Antalyaspor taraftarları stadın kapılarında bekletilirken, benden ve yönetimimden protokol koltuklarında rahatça ve umarsızca oturmamız nasıl beklenirdi? Beklenemezdi elbet...

Biz de yaşatılan bu haksızlığa karşı susmadık. Antalyaspor camiasına yapılan bu büyük haksızlığı dile getirdik ve sonuç itibarıyla da yine adaletsizce cezalandırıldık. Buradan Federasyona ve Başkanı Nihat Özdemir'e sesleniyorum:

Kendi koyduğunuz kurallara en önce bizzat kendiniz uymayacaksanız ve bu olaylar sizin ve milyonların gözleri önünde cereyan ederken sus pus oturacaksanız siz niye varsınız? Neden halen o koltuktasınız?

Ülke futbolunu getirdiğiniz hale bakın! Asıl sorumluluklarınıza odaklanın, kendi görevinizi layıkıyla yapmaya gayret edin ve en önemlisi adaletli olun, adaletli...

REKLAM

Eğer bunu yapma gayreti ve iradesi sizde yoksa o halde bir kere olsun bu ülkeye bir faydanız olsun, hemen o koltuğunuzu boşaltın ve derhal istifa edin. Antalyaspor camiası mensupları olarak bizler inanırız ki, haksızlık karşısında susan da adaletsizliğin ortağıdır. Antalyaspor'a 18 Mayıs günü, bizzat TFF tarafından stada alınan taraftar sayıları bakımından haksızlık yapıldı, adaletsiz davranıldı. Biz de Antalyaspor yönetimi olarak bu haksızlığa dikkat çektik, bunu sözlü olarak dile getirdik, bundan dolayı da cezalandırıldık.

Bilinmesini isterim ki ben ve yönetim kurulum kendimizi özel olarak Antalyaspor'un menfaatlerini korumak, genel bakımdan da Türk futbolunun doğru zemine oturması için bulunduğumuz makamların hakkını vermekle yükümlü hisseden kimseleriz. Siz adaleti sağlayamadığınız için hakkı yenen Anadolu kulüplerinin başkanlarına ceza vereceğinize kuralları tatbik edin ve görevinizi suiistimal etmeden yerine getirin.

REKLAM

Son söz olarak da bilinmesini isteriz ki Antalyaspor olarak biz, hakkı gür sesle dile getirmek adına konuştuk, konuşuyoruz ve de konuşmaya devam edeceğiz. Bu cezaların bizleri yıldırmayacağı gibi bu durum, ancak ve ancak cezalandırılmamızı isteyenlerin seviyesini yansıtacaktır.

Fraport TAV Antalyaspor Kulübü Başkanı

Mustafa YILMAZ"

Antalyaspor Kulübü Başkanı Mustafa Yılmaz'a 45 gün hak mahrumiyeti cezası

Türkiye Futbol Federasyonu (TFF) Profesyonel Futbol Disiplin Kurulu (PFDK), Antalyaspor Kulübü Başkanı Mustafa Yılmaz'a 45 gün hak mahrumiyeti cezası verdi.

TFF'den yapılan açıklamada, başkan Yılmaz'a federasyon mensuplarına yönelik hakareti nedeniyle 45 gün hak mahrumiyeti ile 76 bin 500 lira ceza verildiği kaydedildi. Akdeniz temsilcisinin ise ayrıca 48 bin lira ceza aldığı belirtildi. İzmir'de oynanan Ziraat Türkiye Kupası final maçındaki saha olayları ve talimatlara aykırı hareketlerden dolayı Beşiktaş'a toplam 48 bin lira para cezası verildiği aktarıldı.