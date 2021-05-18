Antalyaspor-Beşiktaş (CANLI)

59.'su düzenlenen Ziraat Türkiye Kupası final maçında ligde şampiyonluğunu ilan eden Beşiktaş ile FTA Antalyaspor karşı karşıya gelecek. Bu akşam Gürsel Aksel Stadı'nda saat 20.45'te başlayacak mücadeleyi hakem Ali Palabıyık yönetecek.

Beşiktaş'ın bu sezon ligde yenemediği tek takım olan ve her ik maçtan 1-1'lik beraberlikle ayrılan FTA Antalyaspor da sahaya tarihinde kupayı ilk kez müzesine götürmek için çıkıyor. Akdeniz temsilcisi 1999-2000 sezonunda Galatasaray'a karşı oynadığı kupa finalini uzatmalarda 5-3'lük skorla kaybetmişti.

Antalyaspor'un muhtemel 11'i;



Boffin, Bünyamin, Naldo, Veysel, Eren, Ufuk, Nuri, Fredy, Amilton, Sam, Gökdeniz

Beşiktaş'ın muhtemel 11'i;



Ersin, Rosier, Vida, Welinton, Rıdvan, Josef, Atiba, Ghezzal, N'Koudou, Larin, Gökhan Töre



