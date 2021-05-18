Sergen Yalçın üç günde iki kupa kazandı: Türkiye Kupası da Beşiktaş'ın 59. Ziraat Türkiye Kupası Finalinde Fraport-TAV Antalyaspor ile Beşiktaş karşılaştı. Beşiktaş, rakibini 2-0 mağlup etti ve kupanın sahibi oldu. Siyah beyazlılar böylelikle sezonu çifte kupayla tamamladı.

Haber Merkezi 18 Mayıs 2021, 22:42 Son Güncelleme: 18 Mayıs 2021, 22:45 Yeni Şafak