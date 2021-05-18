Sergen Yalçın üç günde iki kupa kazandı: Türkiye Kupası da Beşiktaş'ın

Ziraat Türkiye Kupası finalinde Gürsel Aksel Stadyumu’nda Fraport TAV Antalyaspor ile karşılaşan Beşiktaş, rakibin 2 - 0 yenerek kupanın sahibi oldu. Organizasyonda toplamda 10’uncu kez mutlu sona ulaşan siyah-beyazlılara kupayı getiren golleri Josef ve Rosier kaydetti. Sergen Yalçın'ın öğrencileri sezonu çifte kupayla tamamlarken, finalde kaybeden Fraport TAV Antalyaspor, önümüzdeki sezon için Avrupa hayallerine veda etti.
Karşılaşmadan dakikalar;
3. dakikada Atiba’nın uzun pasında topla buluşan N’Koudou kale önünde bulunan Josef de Souza’ya pasını verdi. Müsait durumdaki Josef de Souza topu ağlara gönderdi. 0-1
9. dakikada Necip Uysal’ın hatalı geri pasında topu kapan Gökdeniz Bayrakdar’ın ceza sahası içinden yaptığı sert vuruş yan ağlarda kaldı.
24. dakikada ceza sahası içinde topla buluşan Larin, Fredy’den şık bir çalımla sıyrılıp penaltı noktası üzerinden kaleyi gördü, Boffin topu köşeden çıkardı.
30. dakikada Atiba’nın verdiği pasta sağ kanattan ilerleyen Ghezzal, pasını penaltı noktası üzerindeki Rosier’e verdi. Kaleciyle karşı karşıya kalan Rosier topu kaleye yolladı. 0-2
39. dakikada Ghezzal’in pasında ceza sahası içinde topla buluşan Atiba’nın şutu direğe çarparak kaleci Boffin’de kaldı.
52’nci dakikada Ghezzal köşe vuruşunda ortaladı, Larin’in kafa vuruşunda meşin yuvarlak üstten auta gitti.
64’üncü dakikada Bünyamin’in ara pasında kaleciyle karşı karşıya kalan Gökdeniz’in şutunda kaleci Utku topu ayaklarıyla çıkardı.
69’uncu dakika Beşiktaş ceza sahası içinde yaşanan karambolde topla buluşan Podolski’nin şutunda kaleci Utku topu kornere çeldi.
90+1'inci dakikada Veysel'in sert şutu direkten döndü.
Aynı statta 3 günde 2 kupa 🦅 pic.twitter.com/hDp5XUPk4n
Aynı statta 3 günde 2 kupa 🦅 pic.twitter.com/hDp5XUPk4n— Yeni Şafak Spor (@yenisafakspor) May 18, 2021