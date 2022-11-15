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Antalyaspor 24 yıl sonra Dünya Kupası'na oyuncu gönderiyor

Fraport TAV Antalyaspor, 24 yıl sonra Dünya Kupası'na oyuncu gönderiyor. Kırmızı-beyazlılar, 1998 Fransa Dünya Kupası'na gönderdiği Bulgar defans oyuncusu Gosho Petkov Ginchev'den sonra ABD'li Haji Wright'i kupaya gönderiyor.

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Haber Merkezi DHA
Antalyaspor Dünya Kupasına oyuncu gönderecek mi? Kaç yıl sonra oyuncu yollayacak?
Haji Wright

Katar'da düzenlenecek 2022 Dünya Kupası maçları için lige verilecek 45 günlük ara öncesi, İstanbul'un Beyoğlu ilçesi İstiklal Caddesi'nde bomba patlatılması sonucu Beşiktaş ile oynayacağı maç ertelenen Antalyaspor'da oyunculara 10 günlük izin verildi. Takım 24 Kasım'da Atilla Vehbi Konuk Tesisleri'nde toplanarak lig çalışmalarını sürdürecek. Antalyaspor, verilen arada çalışmalarının tamamını tesislerinde sürdürecek. Kırmızı-beyazlı ekibin, bu kapsamda 3 ya da 4 hazırlık maçı yapması planlanıyor. Dostluk maçlarının kimlerle olacağı konusunda ilerleyen günlerde açıklama yapılması bekleniyor.

24 yıl sonra Dünya Kupası'na oyuncu

Ligde son 3 maçını kazanan ve bir maçı da ertelenen Antalyaspor'da 24 yıl sonra Dünya Kupası'na oyuncu gödermenin mutluluğu yaşanıyor. Antalyaspor'da, Fransa'da düzenlenen 1998 Dünya Kupası'na 1996-2002 yılları arasında forma giyen Bulgar defans oyuncusu Gosho Petkov Ginchev'den sonra ilk kez bir oyuncu dünya kupasına gidiyor. Kırmızı beyazlı ekibin ABD'li forvet oyuncusu Haji Wright, Bulgar oyuncudan sonra Dünya Kupası maçlarına giden ilk Antalyasporlu futbolcu oldu. Antalyaspor'da 2017-2018 sezonunda 18 maça çıkan İsviçreli futbolcu Johan Djourou ise takımdan ayrıldıktan sonra ülkesinin milli takımına seçilerek Rusya'da düzenlenen 2018 Dünya Kupası maçlarında forma giymişti.

  • Haji Wright etkisi
  • Antalyaspor'un sezon başında bonservisini aldığı 24 yaşındaki ABD'li forvet Haji Wright, ligde oynadığı 12 maçta 9 gol atma başarısı gösterdi. Wright, ülkesi ABD'nin Kuzey ve Orta Amerika ile Karayipler Futbol Konfederasyonu (CONCACAF) Uluslar A Ligi D Grubunda oynadığı 1 maçta görev alırken gol atamadı.

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