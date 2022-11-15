Dünya Kupası'na Süper Lig'den 19 futbolcu

Ülkeler, 2022 Dünya Kupası için nihai kadrolarını açıkladı. Buna göre Süper Lig'de forma giyen 19 futbolcu turnuvada yer alacak.
Listede Galatasaray 5 oyuncu ile zirvede bulunurken, sarı-kırmızılı takımı 4 oyuncu ile Beşiktaş takip ediyor.
Fenerbahçe, Trabzonspor ve Kayserispor ise Katar'a 2'şer futbolcu gönderiyor.
İşte Dünya Kupası'nda boy gösterecek Süper Lig futbolcuları:
- Fernando Muslera-Uruguay-Galatasaray
- Lucas Torreira-Uruguay-Galatasaray
- Seferovic-İsviçre-Galatasaray
- Dries Mertens-Belçika-Galatasaray
- Victor Nelsson-Danimarka-Galatasaray
- Atiba-Kanada-Beşiktaş
- N'Koudou-Kamerun-Beşiktaş
- Wout Weghorst-Hollanda-Beşiktaş
- Romain Saiss-Fas-Beşiktaş
- Enner Valencia-Ekvador-Fenerbahçe
- Michy Batshuayi-Belçika-Fenerbahçe
- Maxi Gomez-Uruguay-Trabzonspor
- Jens Stryger Larsen-Danimarka-Trabzonspor
- Francisco Calvo-Kosta Rika-Konyaspor
- Samuel Adekugbe-Kanada-Hatayspor
- Famara Diedhiou-Senegal-Alanyaspor
- Haji Wright-ABD-Antalyaspor
- Majid Hosseini-İran-Kayserispor
- Ali Karimi-İran-Kayserispor
Süper Lig'den 19 futbolcu, Dünya Kupası'nda boy gösterecek👇 pic.twitter.com/In7lOjqd8s
Süper Lig'den 19 futbolcu, Dünya Kupası'nda boy gösterecek👇 pic.twitter.com/In7lOjqd8s— SPOR (@yenisafakspor) November 15, 2022