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Dünya Kupası'na Süper Lig'den 19 futbolcu

Süper Lig'den 19 futbolcu, 20 Kasım ile 18 Aralık tarihleri arasında Katar'da düzenlenecek Dünya Kupası'nda boy gösterecek.

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Haber Merkezi Yeni Şafak
Dünya Kupasında forma giyecek Süper Lig futbolcuları
Beşiktaşlı Weghorst, Hollanda Milli Takım kadrosunda yer aldı.

Ülkeler, 2022 Dünya Kupası için nihai kadrolarını açıkladı. Buna göre Süper Lig'de forma giyen 19 futbolcu turnuvada yer alacak.

Listede Galatasaray 5 oyuncu ile zirvede bulunurken, sarı-kırmızılı takımı 4 oyuncu ile Beşiktaş takip ediyor.

Fenerbahçe, Trabzonspor ve Kayserispor ise Katar'a 2'şer futbolcu gönderiyor.

İşte Dünya Kupası'nda boy gösterecek Süper Lig futbolcuları:

  • Fernando Muslera-Uruguay-Galatasaray
  • Lucas Torreira-Uruguay-Galatasaray
  • Seferovic-İsviçre-Galatasaray
  • Dries Mertens-Belçika-Galatasaray
  • Victor Nelsson-Danimarka-Galatasaray
  • Atiba-Kanada-Beşiktaş
  • N'Koudou-Kamerun-Beşiktaş
  • Wout Weghorst-Hollanda-Beşiktaş
  • Romain Saiss-Fas-Beşiktaş
  • Enner Valencia-Ekvador-Fenerbahçe
  • Michy Batshuayi-Belçika-Fenerbahçe
  • Maxi Gomez-Uruguay-Trabzonspor
  • Jens Stryger Larsen-Danimarka-Trabzonspor
  • Francisco Calvo-Kosta Rika-Konyaspor
  • Samuel Adekugbe-Kanada-Hatayspor
  • Famara Diedhiou-Senegal-Alanyaspor
  • Haji Wright-ABD-Antalyaspor
  • Majid Hosseini-İran-Kayserispor
  • Ali Karimi-İran-Kayserispor

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