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Fenerbahçe Antalya'ya üç eksikle gidiyor

Fenerbahçe, Süper Lig'in 17. haftasında yarın Antalyaspor'a konuk olacağı maçın hazırlıklarını tamamlarken kamp kadrosu belli oldu. Sarı-lacivertliler, haftaya oynayacağı kritik derbi öncesi Antalya deplasmanına 3 eksikle gidecek. Detaylara haberimizin içerisinden ulaşabilirsiniz.

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Haber Merkezi Diğer
Antalyaspor- Fenerbahçe maçı ne zaman? Saat kaçta? Kimler kadroda yok?
Fenerbahçe Antalya'ya eksik gitti

Fenerbahçe Spor Toto Süper Lig 17. haftasında Fraport TAV Antalyaspor ile yarın deplasmanda yapacağı maçın hazırlıklarını tamamladı.

Sarı-lacivertli kulüpten yapılan açıklamaya göre Fenerbahçe Can Bartu Tesisleri'nde Teknik Direktör Jorge Jesus yönetiminde gerçekleştirilen antrenman, salonda kuvvet ve dayanıklılık çalışmalarıyla başladı. Sahada koşu, ısınma ve koordinasyon hareketleriyle devam eden idman, çabukluk çalışmalarının ardından yapılan taktiksel ve bireysel çalışmalarla noktalandı.

Hazırlıklarını tamamlayan sarı-lacivertliler, akşam saatlerinde Sabiha Gökçen Havalimanı'ndan kalkacak özel uçakla Antalya'ya gidecek.

Kadroda 3 isim yer almadı

Fenerbahçe'nin Antalyaspor maçı kadrosunda tedavileri süren Joao Pedro, Enner Valencia ile antrenman eksiği bulunan Luan Peres kafilede yer almadı.

Fenerbahçe'nin Antalyaspor maçı kadrosunda şu isimler yer aldı:

  • Altay Bayındır, İrfan Can Eğribayat, Osman Ertuğrul Çetin, Bright Osayi-Samuel, Serdar Aziz, Attila Szalai, Gustavo Henrique, Ferdi Kadıoğlu, Ezgjan Alioski, Willian Arao, İsmail Yüksek, Miguel Crespo, Mert Hakan Yandaş, Miha Zajc, Lincoln Henrique, Arda Güler, Emre Mor, İrfan Can Kahveci, Diego Rossi, Joshua King, Serdar Dursun, Michy Batshuayi.

Antalyaspor- Fenerbahçe maçı ne zaman?

  • 3 Ocak 2022 Salı günü oynanacak olan müsabaka saat 20.00’de başlayacak. Karşılaşma Bein Sports ekranlarından canlı izlenebilecek. Fenerbahçe galip gelmesi halinde maç fazlasıyla yeniden liderlik koltuğuna oturacak.

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