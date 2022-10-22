Kadıköy'den çıkış yok

Fenerbahçe, teknik direktör Jorge Jesus ile birlikte Kadıköy’de rakiplerine karşı büyük üstünlük kurdu. Hem lig hem Avrupa’da mücadele eden sarı-lacivertli takım her iki kulvarda da özellikle sahasında oynadığı maçlarda sergilediği performansla dikkat çekiyor, gol yollarında da etkili bir görüntü sergiliyor.

Ligde sezonun açılış maçında sahasında Ümraniye ile 3-3 berabere kalan Fenerbahçe, Ümraniye beraberliğinin ardından evinde ligde ve Avrupa’da puan kaybı yaşamadı. Sarı-lacivertliler, Ümraniye maçının ardından sahasında ligde 4, Avrupa’da ise oynadığı 3 müsabakayı da kazanmayı bildi.

Rakiplerine gol yağdırdı

Fenerbahçe bu sezon hem ligde hem Avrupa’da oynadığı 10 maçta sadece 1 yenilgi aldı.

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Sezonun ilk resmi maçında Şampiyonlar Ligi elemelerinde Dinamo Kiev’e normal süresi 1-1 biten maçta uzatmalarda 2-1 yenilen sarı-lacivertliler, bu maçın ardından evinde oynadığı 9 maçta 8 galibiyet alırken, 1 maçtan da sahadan beraberlikle ayrıldı. Jesus’lu Fenerbahçe evindeki 10 maçta 31 gol attı.

Ligde 3-3 biten Ümraniyespor maçının ardından Fenerbahçe, evinde ligde 4, Avrupa’da 3 olmak üzere son 7 maçı da kazandı.