Antalyaspor, forvet oyuncusu Enzo Crivelli ile yollarını ayırdı

Süper Lig ekiplerinden Fraport TAV Antalyaspor, forvet oyuncusu Enzo Crivelli ile yolların ayrıldığını duyurdu.

Sözleşmesi feshedildi

Kulüpten yapılan açıklamada, "Başakşehir'den kiralık olarak kadromuzda yer alan futbolcumuz Enzo Crivelli'nin sözleşmesi, karşılıklı anlaşılarak feshedilmiştir. Futbolcumuza verdiği emekler için teşekkür eder, bundan sonraki kariyerinde başarılar dileriz." ifadeleri kullanıldı.

Yeni durağı Fransa olabilir

Antalyaspor'dan ayrılan ve Başakşehir ile sezon sonuna kadar sözleşmesi bulunan Enzo Crivelli'nin Fransa takımı Saint-Etienne'e transfer olacağı tahmin ediliyor.

Bu sezon 14 maçta kırmızı-beyazlı formayı giyen 26 yaşındaki Fransız oyuncu, gol atamadı.