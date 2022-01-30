Spor Antalyaspor forvet oyuncusu Enzo Crivelli ile yollarını ayırdı
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Antalyaspor forvet oyuncusu Enzo Crivelli ile yollarını ayırdı

Süper Lig takımlarından Fraport TAV Antalyaspor, Medipol Başakşehir'den kiralanan Enzo Crivelli’nin sözleşmesinin karşılıklı anlaşılarak feshedildiğini açıkladı.

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Haber Merkezi AA
Antalyaspor, forvet oyuncusu Enzo Crivelli ile yollarını ayırdı
Enzo Crivelli

Süper Lig ekiplerinden Fraport TAV Antalyaspor, forvet oyuncusu Enzo Crivelli ile yolların ayrıldığını duyurdu.

Sözleşmesi feshedildi

Kulüpten yapılan açıklamada, "Başakşehir'den kiralık olarak kadromuzda yer alan futbolcumuz Enzo Crivelli'nin sözleşmesi, karşılıklı anlaşılarak feshedilmiştir. Futbolcumuza verdiği emekler için teşekkür eder, bundan sonraki kariyerinde başarılar dileriz." ifadeleri kullanıldı.

Yeni durağı Fransa olabilir

Antalyaspor'dan ayrılan ve Başakşehir ile sezon sonuna kadar sözleşmesi bulunan Enzo Crivelli'nin Fransa takımı Saint-Etienne'e transfer olacağı tahmin ediliyor.

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