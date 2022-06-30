Antalyaspor'da Fernando'nun menajeri Türkiye'ye geliyor: Takımdan ayrılabilir

Fernando'nun Transfermarkt verilerine göre güncel piyasa değeri 3.2 milyon euro.

Antalyaspor'un geçtiğimiz sezonun devre arasında kadrosuna kattığı Fernando Lucas Martins'e teklifler var. 30 yaşındaki ön libero için hem Avrupa'dan hem de Süper Lig'den takımlar devreye girdi.

1.5 milyon euro maaş beklentisi var

Antalyaspor yönetimine, şehri çok sevdiğini ve önceliğinin kulüpte kalmak olduğunu söyleyen Fernando, kendisine gelen teklifleri öne sürerek yeni bir sözleşme istedi. 1.5 milyon euro civarında maaş beklentisi olan oyuncu için menajeri, yarın Antalya'ya gelecek ve yönetimle bir görüşme gerçekleştirecek.

Yollar ayrılabilir

Antalyaspor, Fernando'nun maaş beklentisini çok yüksek bulurken, eğer anlaşma sağlanamazsa 30 yaşındaki oyuncuyla yollar ayrılacak.

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Çıkış maddesini kullanabilir

Maaş beklentisi 1.5 milyon euro olan Fernando, Antalyaspor'dan istediği teklifi alamaması durumunda sözleşmesinde yer alan 1 milyon euroluk çıkış maddesini kullanarak, kulüpten ayrılacak.

Bu sezon Antalyaspor ile 18 karşılaşmada süre alan Fernando, 4 gol ve 4 asistle oynadı. 30 yaşındaki oyuncunun sözleşmesi 2023 yılında sona eriyor.