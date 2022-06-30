Spor Antalyasporda Fernandonun menajeri Türkiyeye geliyor Takımdan ayrılabilir
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Antalyaspor'da Fernando'nun menajeri Türkiye'ye geliyor: Takımdan ayrılabilir

Antalyaspor'un başarılı oyuncusu Fernando için Süper Lig ekipleri başta olmak üzere Avrupa'dan da teklifler var. Her ne kadar 30 yaşındaki oyuncu Akdeniz ekibinde kalmak istese de, Fernando'nun menajeri yarın Antalya'ya gelecek ve yönetimle Brezilyalı oyuncunun geleceğini görüşecek.

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Haber Merkezi Yeni Şafak
​Antalyasporda Fernandonun menajeri Türkiyeye geliyor: Takımdan ayrılabilir
Fernando'nun Transfermarkt verilerine göre güncel piyasa değeri 3.2 milyon euro.

Antalyaspor'un geçtiğimiz sezonun devre arasında kadrosuna kattığı Fernando Lucas Martins'e teklifler var. 30 yaşındaki ön libero için hem Avrupa'dan hem de Süper Lig'den takımlar devreye girdi.

1.5 milyon euro maaş beklentisi var

Antalyaspor yönetimine, şehri çok sevdiğini ve önceliğinin kulüpte kalmak olduğunu söyleyen Fernando, kendisine gelen teklifleri öne sürerek yeni bir sözleşme istedi. 1.5 milyon euro civarında maaş beklentisi olan oyuncu için menajeri, yarın Antalya'ya gelecek ve yönetimle bir görüşme gerçekleştirecek.

Yollar ayrılabilir

Antalyaspor, Fernando'nun maaş beklentisini çok yüksek bulurken, eğer anlaşma sağlanamazsa 30 yaşındaki oyuncuyla yollar ayrılacak.

Çıkış maddesini kullanabilir

Maaş beklentisi 1.5 milyon euro olan Fernando, Antalyaspor'dan istediği teklifi alamaması durumunda sözleşmesinde yer alan 1 milyon euroluk çıkış maddesini kullanarak, kulüpten ayrılacak.

  • Bu sezon Antalyaspor ile 18 karşılaşmada süre alan Fernando, 4 gol ve 4 asistle oynadı. 30 yaşındaki oyuncunun sözleşmesi 2023 yılında sona eriyor.
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