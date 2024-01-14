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Spor

Antalyaspor'un İsrailli futbolcusu Jehezkel ceza alacak mı?

Antalyaspor'un İsrailli futbolcusu Sagiv Jehezkel'in Trabzonspor maçında attığı gol sonrasında yaşadığı gol sevinci büyük tepki çekti. Çocukların katledildiği bir savaşta işgalci İsrail'den yana bir tutum sergileyen oyuncunun ideolojik propagandadan PFDK'ya sevk edilebileceği ve oyuncunun 42. maddeden ceza alabileceği aktarıldı.

19:16 - 14/01/2024 Pazar
Güncelleme: 19:19 - 14/01/2024 Pazar
Yeni Şafak
Sagiv Jehezkel - Antalyaspor
Sagiv Jehezkel - Antalyaspor

Antalyaspor'un İsrailli futbolcusu Sagiv Jehezkel'in Trabzonspor maçında attığı golden sonra yaşadığı sevinç kamuoyunda büyük tepki gördü. Çocukların katledildiği bir savaşta işgalci İsrail'den yana bir tutum sergileyen oyuncunun ideolojik propagandadan PFDK'ya sevk edilebileceği ve oyuncunun 42. maddeden ceza alabileceği aktarıldı.

Jehezkel ceza alır mı, 42. maddede ne diyor?

TFF'nin disiplin talimatında Irk, dil, din, etnik köken ayrımcılığı veya herhangi bir şekilde ayrımcılık yaparak insanlık onurunu zedeleyen futbolculara 4 ila 8 müsabakadan men cezası verilebiliyor.

Antalyaspor ne yapacak?

Futbolseverler, yaşananların ardından Antalyaspor yönetimini mesaj yağmuruna tuttu. Sosyal medyadan, kırmızı beyazlı kulübe Jehezkel'in kadro dışı bırakılmasını ve takımdan gönderilmesini talep eden mesajlar atıldı. Antalyaspor konuyla ilgili henüz bir açıklama yapmazken ilerleyen saatlerde yazılı bir açıklamanın gelebileceği aktarılıyor.




#Antalyaspor
#Sagiv Jehezkel
#Süper Lig
3 saat önce
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