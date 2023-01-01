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Antalya Stadyumu
Antalyaspor Kulübü, Kayserispor ile oynayacağı Türkiye Kupası karşılaşmasını Akdeniz Üniversitesi'nin sahasında oynayacak. Antalya Stadyumu'nda yaşanan zemin sorunlarının giderilememesi sonrasında böyle bir karar alan kırmızı beyazlıların saha konusunda radikal kararlar alması bekleniyor.
Teknik direktör Nuri Şahin'in ve futbolcuların şikayetini dikkate alan Antalyaspor yönetiminin zeminle ilgili toplantı yaptığı ve ilerleyen günlerde konuyla ilgili önemli gelişmelerin yaşanabileceği belirtildi.
Antalyaspor'un kısa süreli çözüm önerilerini dikkate aldığı saha ile ilgili olarak sezon sonunda ise ciddi bir değişim yaşanması bekleniyor. Kırmızı beyazlıların yeni sezonda zemine hibrit çim serebileceği ve bunun için kaynak oluşturmayı planladığı aktarıldı.
Antalyaspor zeminindeki değişimin 15 milyon TL'lik bir maliyete sebep olacağı belirtiliyor.