Hibrit çim hem doğal hem de sentetik çim içeren melez bir çim türüdür. Güçlendirilmiş doğal çim olarak da tanımlanabilir. Ülkemizde melez çim adıyla da biliniyor. Özel tasarlanmış üretim olan suni çim üzerine doğal çim tohumlarının ekilmesi ile yapılan çimdir. Doğal çim, yapay çimle bütünleştiği için daha sağlam bir çim ortaya çıkıyor. Bu sağlam çim, doğal çim gibi kalkma yapmıyor ve zemin bozulmuyor. Doğa ve teknolojinin bütünleşmesiyle meydana gelen melez çim, aynı zamanda kullanım kolaylığı, dayanıklı olması ve daha uzun ömürlü olması ile birçok büyük kulüp tarafından tercih edilmektedir. Doğal çim köklerinin özel üretim suni çimin deliklerinden toprak zemine geçmesi ile daha sağlam, uzun ömürlü, dayanıklı bir oyun alanı elde edilir. Hibrit çim kalkma ya da zemin kayması yapmadığı için konforlu bir şekilde oyun oynama şansı sunar. Yıpranmaya karşı dayanıklı olması nedeniyle tedavi ve bakım masraflarını en aza indirger.