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Spor
Zemin isyan ettirdi maçın oynanacağı stadyum değişti
Süper Lig ekiplerinden Antalyaspor'da sezon başından bu yana yaşanan zemin sorunu çözülemedi. Futbolcu sağlığını olumsuz etkileyen saha koşulları sebebiyle kırmızı beyazlı yönetim, maçın oynanacağı yeri değiştirdi. Öte yandan kırmızı beyazlıların zemin sorununu gidermek için radikal kararlar almayı planladığı belirtildi.
23:52 . 16/01/2023 Pazartesi
Yeni Şafak
Antalya Stadyumu

Antalya Stadyumu

Antalyaspor Kulübü, Kayserispor ile oynayacağı Türkiye Kupası karşılaşmasını Akdeniz Üniversitesi'nin sahasında oynayacak. Antalya Stadyumu'nda yaşanan zemin sorunlarının giderilememesi sonrasında böyle bir karar alan kırmızı beyazlıların saha konusunda radikal kararlar alması bekleniyor.

Teknik direktör Nuri Şahin'in ve futbolcuların şikayetini dikkate alan Antalyaspor yönetiminin zeminle ilgili toplantı yaptığı ve ilerleyen günlerde konuyla ilgili önemli gelişmelerin yaşanabileceği belirtildi.

Antalyaspor'un kısa süreli çözüm önerilerini dikkate aldığı saha ile ilgili olarak sezon sonunda ise ciddi bir değişim yaşanması bekleniyor. Kırmızı beyazlıların yeni sezonda zemine hibrit çim serebileceği ve bunun için kaynak oluşturmayı planladığı aktarıldı.

Antalyaspor zeminindeki değişimin 15 milyon TL'lik bir maliyete sebep olacağı belirtiliyor.

Antalyapsor'un kupa maçı, Akdeniz Üniversitesi'nde oynanacak.
Hibrit Çim Nedir?
  • Hibrit çim hem doğal hem de sentetik çim içeren melez bir çim türüdür. Güçlendirilmiş doğal çim olarak da tanımlanabilir. Ülkemizde melez çim adıyla da biliniyor. Özel tasarlanmış üretim olan suni çim üzerine doğal çim tohumlarının ekilmesi ile yapılan çimdir. Doğal çim, yapay çimle bütünleştiği için daha sağlam bir çim ortaya çıkıyor. Bu sağlam çim, doğal çim gibi kalkma yapmıyor ve zemin bozulmuyor. Doğa ve teknolojinin bütünleşmesiyle meydana gelen melez çim, aynı zamanda kullanım kolaylığı, dayanıklı olması ve daha uzun ömürlü olması ile birçok büyük kulüp tarafından tercih edilmektedir. Doğal çim köklerinin özel üretim suni çimin deliklerinden toprak zemine geçmesi ile daha sağlam, uzun ömürlü, dayanıklı bir oyun alanı elde edilir. Hibrit çim kalkma ya da zemin kayması yapmadığı için konforlu bir şekilde oyun oynama şansı sunar. Yıpranmaya karşı dayanıklı olması nedeniyle tedavi ve bakım masraflarını en aza indirger.
#Antalyaspor
#Süper Lig
#Nuri Şahin
2 gün önce
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Zemin isyan ettirdi maçın oynanacağı stadyum değişti
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