Arsenal'de kadro dışı kalan Mesut Özil ile ilgili çarpıcı idman raporu

Premier Lig'de kötü günler geçiren Arsenal, sezon başında Mesut Özil'den vazgeçmiş ve yıldız oyuncuyu yedek takıma göndermişti. UEFA Avrupa Ligi listesine de bildirilmeyen oyuncunun sezon sonunda kontratı sona eriyor. Ocak ayından itibaren istediği takımla görüşme hakkına sahip olan yıldız ismin en ciddi taliplisi DC United ve Fenerbahçe.

Geçtiğimiz sezon tartışmalı bir performans sergileyen bu sezon da kadro dışı olması sebebiyle resmi maçta oynayamayan Özil'in sahalara nasıl bir geri dönüş yapacağı merak konusu.

Daily Telegraph'ta yer alan habere göre Mesut Özil, A Takım ile idmanlara çıkmamasına rağmen idman raporlarında takımın en iyilerinden biri konumunda. Disiplinli bir şekilde çalışmalarına devam eden oyuncunun fizik olarak birçok oyuncunun üzerinde olduğu aktarılırken sadece maç eksiği olduğunun altı çizildi.

Mesut Özil, Arsenal formasıyla çıktığı 254 resmi maçta 44 gol attı 77 de asist yapma başarısı gösterdi.