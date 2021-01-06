SÜPER LİG

Arsenal'de kadro dışı kalan Mesut Özil ile ilgili çarpıcı idman raporu

Sezon başında Arsenal'de kadro dışı bırakılan ve lisansı çıkarılmayan Mesut Özil, ocak ayında İngiliz ekibinden ayrılmaya hazırlanıyor. Fenerbahçe'ye transferi gündemde olan futbolcunun Arsenal'deki idman raporlarına dair çarpıcı bir haber kaleme alındı.

Haber Merkezi Yeni Şafak
Mesut Özil sezon başından bu yana resmi maçta forma giymiyor.

Mesut Özil sezon başından bu yana resmi maçta forma giymiyor.

Premier Lig'de kötü günler geçiren Arsenal, sezon başında Mesut Özil'den vazgeçmiş ve yıldız oyuncuyu yedek takıma göndermişti. UEFA Avrupa Ligi listesine de bildirilmeyen oyuncunun sezon sonunda kontratı sona eriyor. Ocak ayından itibaren istediği takımla görüşme hakkına sahip olan yıldız ismin en ciddi taliplisi DC United ve Fenerbahçe.

Geçtiğimiz sezon tartışmalı bir performans sergileyen bu sezon da kadro dışı olması sebebiyle resmi maçta oynayamayan Özil'in sahalara nasıl bir geri dönüş yapacağı merak konusu.

Daily Telegraph'ta yer alan habere göre Mesut Özil, A Takım ile idmanlara çıkmamasına rağmen idman raporlarında takımın en iyilerinden biri konumunda. Disiplinli bir şekilde çalışmalarına devam eden oyuncunun fizik olarak birçok oyuncunun üzerinde olduğu aktarılırken sadece maç eksiği olduğunun altı çizildi.

Mesut Özil, Arsenal formasıyla çıktığı 254 resmi maçta 44 gol attı 77 de asist yapma başarısı gösterdi.

Daily Telegraph
Daily Telegraph

Abone Ol Google News

Yorum

Yorum

ÖNERİLEN VİDEO
Mesut Özil 2011 yılında memleketi Zonguldak'a...
    Kaydet
    Font

    6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunundaki amaçlar ile sınırlı ve mevzuata uygun şekilde çerezler kullanılmaktadır. Detaylı bilgi için çerez politikamızı inceleyebilirsiniz.

    +
    Çok yakında!
    FLAŞ

    #title#

    #spot#
    8 saniye içinde yönlendirileceksiniz... Reklamı geçmek için tıklayınız.