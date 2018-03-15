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Arsenal'li futbolcu Per Mertesacker sezon sonunda futbolu bırakacak

Arsenal'in yıldızı futbolu bırakıyor

Arsenal forması giyen Alman defans oyuncusu Per Mertesacker, sezon sonunda kariyerini noktalayacağını söyledi.

Haber Merkezi Yeni Şafak
Mertescaker, bu sezon forma giydiği 11 maçta 2 gol atarken 1 de asist yaptı.

Mertescaker, bu sezon forma giydiği 11 maçta 2 gol atarken 1 de asist yaptı.

Fotoğraf: Reuters

İngiltere Premier Lig ekiplerinden Arsenal'de forma giyen Alman futbolcu Per Mertesacker, sezon sonunda kariyerini bitirme kararı aldığını açıkladı.

İngiliz ekibinde menajer Arsene Wenger ise bu kararı beklediğini söyleyerek şunları kaydetti:

  • Mertescaker'in futbolu bırakması benim için sürpriz değil. Profesyonel bir futbolcu olmak yüksek seviye isteğini getirir. Bu seviyede oynamak ise strese sebep olur. Mertesacker hiçbir zaman tam konsantrasyonunu sağlamadan maça çıkmazdı. Böyle bir kariyeri de ancak bu şekilde yapabilirsiniz.

33 yaşındaki Alman defans oyuncusu Mertesacker, 7 sezondur Arsenal forması giyiyor.

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