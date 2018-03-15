Arsenal'in yıldızı futbolu bırakıyor

İngiltere Premier Lig ekiplerinden Arsenal'de forma giyen Alman futbolcu Per Mertesacker, sezon sonunda kariyerini bitirme kararı aldığını açıkladı.

İngiliz ekibinde menajer Arsene Wenger ise bu kararı beklediğini söyleyerek şunları kaydetti:

Mertescaker'in futbolu bırakması benim için sürpriz değil. Profesyonel bir futbolcu olmak yüksek seviye isteğini getirir. Bu seviyede oynamak ise strese sebep olur. Mertesacker hiçbir zaman tam konsantrasyonunu sağlamadan maça çıkmazdı. Böyle bir kariyeri de ancak bu şekilde yapabilirsiniz.

33 yaşındaki Alman defans oyuncusu Mertesacker, 7 sezondur Arsenal forması giyiyor.