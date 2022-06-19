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Artem Dzyuba Fenerbahçe'nin teklifini kabul etti: Haber bekliyor

Transfer çalışmalarına devam eden Fenerbahçe, Rus forvet Artem Dzyuba ile anlaşma sağladı. Jorge Jesus'un kararına göre 33 yaşındaki oyuncuyla sözleşme imzalanacak.

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Haber Merkezi Yeni Şafak
Artem Dzyuba Fenerbahçenin teklifini kabul etti: Haber bekliyor
Artem ​Dzyuba'nın bonservisi elinde

Kadrosuna golcü bir oyuncu katmak isteyen Fenerbahçe'de transfer çalışmaları devam ediyor. Sarı-lacivertliler, listede yer alan 33 yaşındaki Rus forvet Artem Dzyuba transferini bitirmek için Jorge Jesus'un kararını bekliyor.

Artem Dzyuba Fenerbahçe'nin teklifini kabul etti

Fenerbahçe serbest oyuncu olan Rus forvet Artem Dzyuba ile prensipte anlaşmaya vardı. Zenit ile sözleşmesi sona eren 33 yaşındaki golcü, Fenerbahçe’nin kendisine önerdiği 1.5 milyon euroluk ücreti ve 1 yılı opsiyonlu 2 yıllık sözleşmeyi kabul ettiği belirtildi.

  • Yönetim bekliyor
  • Ancak sarı-lacivertliler forvet konusunda acele etmek istemiyor. Fenerbahçe yönetimi forvet mevkiine istediği transferleri yapamazsa Dzyuba’yı renklerine bağlayacak. Tecrübeli futbolcu Zenit’te geçen sezon 39 maçta 13 gol atarken, 7 asist yaptı.

Artem Dzyuba'ya 2 milyon euro
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