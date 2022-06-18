Artem Dzyuba'ya 2 milyon euro

Fenerbahçe, Zenit’ten ayrılan Rus golcü Artem Dzyuba ile görüşmelerini sürdürüyor. Golcü futbolcuyla 1 yılı opsiyonlu 2 yıllık sözleşme konusunda prensipte anlaşmaya varan sarı-lacivertliler, 33 yaşındaki golcü futbolcuya 1.5 milyon Euro ücret önerirken, Dzyuba’nın ise yıllık 2 milyon Euro istediği belirtildi.

Bonservis bedeli ödenmeyecek olması nedeniyle Dzyuba’yı forvet listesine ekleyen Fenerbahçe, bu transferde acele etmiyor ve forvet transferinde en doğru kararı vermek istiyor. Bir süre önce transfer görüşmeleri için İstanbul’da olan Dzyuba da Fenerbahçe’de oynamak isterken kendisini isteyen Partizan’ın teklifini geri çevirdi.

Teknik direktör Jorge Jesus da Artem Dzyuba’ya onay verdi. Tecrübeli golcüyle yıllık ücret konusunda görüşmeler sürüyor.

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Golcü futbolcu Artem Dzyuba geçen sezon Zenit formasıyla 39 maçta 13 gol atarken, 10 da asist yaptı. 1.96’lık dev golcü Rusya Milli Takımı’nın formasını da 55 kez giydi.

Kanat için Traore hamlesi

Fenerbahçe, Astan Villa’nın kanat oyuncusu Bertrand Traore’yi de gündemine aldı.

Sarı-lacivertliler, 26 yaşındaki Burkina Fasolu kanat oyuncusunu kiralık olarak kadrosuna katmak istiyor.

Fenerbahçe, İngiliz kulübüyle temasa geçerken, satın alma opsiyonlu kiralamanın da seçenekler arasında olduğu belirtildi.

Traore, geride bıraktığımız sezon Premier Lig'de 9 maça çıktı.