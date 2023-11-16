Avrupa'nın en sağlamı

Oosterwolde - Djiku - Livakovic
Milli maçlar nedeniyle Süper Lig'e verilen araya averajla lider giren Fenerbahçe, teknik direktör İsmail Kartal yönetiminde takım savunmasındaki başarısıyla dikkat çekiyor.
Sarı-lacivertliler ligde oynadığı maçların 8'inde kalesini gole kapattı. Avrupa'nın 10 büyük liginde kalesinde gördüğü gol beklentisi (xG) en düşük olan takımlar listesinde Fenerbahçe ilk sırada yer alıyor.
Sarı-lacivertliler, kalesinde gördüğü gol beklentisi (xG) 5.7 olmasına rağmen 8 gole engel olamadı. Bunda Trabzonspor maçında yediği 2. gol ve Ludogorets maçında kalesinde gördüğü ilk gol etkili oldu. Adana Demirspor maçında Serdar, Djiku, Becao'nun yokluğunda stoperde gerçek mevkii sol bek olan Oostervvolde oynamasına rağmen kalesinde pozisyon vermedi.
Adana Demirspor, Süper Lig'e döndüğü 2021-22'den beri en az toplam (4) ve isabetli şut çektiği (0) ve en düşük gol beklentisi değerinde kaldığı (0.17 xG) maçı Fenerbahçe karşısında oynadı.
Takım savunmasına büyük önem veren ve yardımlaşmanın önemine dikkat çeken teknik direktör İsmail Kartal, oyuncularından kademeli bir defans anlayışı istiyor.
Fenerbahçe'nin oynadığı maçlarda orta saha ve hücum oyuncularının da savunmada kademeye girerek takım savunmasına yardımcı oldukları görülüyor. Kendisi de eski bir savunma oyuncusu olan ismail Kartal takım savunmasındaki başarısıyla ilgili olarak, "Futbol komple bir oyun. Ben savunmayı iyi biliyorum. Savunmasız hücum olmaz, hücumsuz da savunma olmaz. Biz hücum ederken savunmayı, savunma yaparken de hücumu düşünüyoruz. Oyunun iki yönünü de aynı anda oynuyoruz" ifadelerini kullandı.