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Spor

Avrupa'nın en sağlamı

Süper Lig'e milli maçlar nedeniyle verilen araya averajla lider giren Fenerbahçe, takım savunmasındaki başarısıyla dikkat çekti. Sarı-lacivertliler, Avrupa'nın 10 büyük liginde kalesinde gördüğü gol beklentisi en düşük olan takımlar listesinde ilk sırada yer aldı.

09:45 - 16/11/2023 Perşembe
Yeni Şafak
Oosterwolde - Djiku - Livakovic

Oosterwolde - Djiku - Livakovic

Milli maçlar nedeniyle Süper Lig'e verilen araya averajla lider giren Fenerbahçe, teknik direktör İsmail Kartal yönetiminde takım savunmasındaki başarısıyla dikkat çekiyor.


Sarı-lacivertliler ligde oynadığı maçların 8'inde kalesini gole kapattı. Avrupa'nın 10 büyük liginde kalesinde gördüğü gol beklentisi (xG) en düşük olan takımlar listesinde Fenerbahçe ilk sırada yer alıyor.


Sarı-lacivertliler, kalesinde gördüğü gol beklentisi (xG) 5.7 olmasına rağmen 8 gole engel olamadı. Bunda Trabzonspor maçında yediği 2. gol ve Ludogorets maçında kalesinde gördüğü ilk gol etkili oldu. Adana Demirspor maçında Serdar, Djiku, Becao'nun yokluğunda stoperde gerçek mevkii sol bek olan Oostervvolde oynamasına rağmen kalesinde pozisyon vermedi.


Adana Demirspor, Süper Lig'e döndüğü 2021-22'den beri en az toplam (4) ve isabetli şut çektiği (0) ve en düşük gol beklentisi değerinde kaldığı (0.17 xG) maçı Fenerbahçe karşısında oynadı.


Kademeli defans anlayışı

Takım savunmasına büyük önem veren ve yardımlaşmanın önemine dikkat çeken teknik direktör İsmail Kartal, oyuncularından kademeli bir defans anlayışı istiyor.


Fenerbahçe'nin oynadığı maçlarda orta saha ve hücum oyuncularının da savunmada kademeye girerek takım savunmasına yardımcı oldukları görülüyor. Kendisi de eski bir savunma oyuncusu olan ismail Kartal takım savunmasındaki başarısıyla ilgili olarak, "Futbol komple bir oyun. Ben savunmayı iyi biliyorum. Savunmasız hücum olmaz, hücumsuz da savunma olmaz. Biz hücum ederken savunmayı, savunma yaparken de hücumu düşünüyoruz. Oyunun iki yönünü de aynı anda oynuyoruz" ifadelerini kullandı.







#Fenerbahçe
#Süper Lig
#Avrupa
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