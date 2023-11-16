Avrupa'nın en sağlamı

Sarı-lacivertliler, kalesinde gördüğü gol beklentisi (xG) 5.7 olmasına rağmen 8 gole engel olamadı. Bunda Trabzonspor maçında yediği 2. gol ve Ludogorets maçında kalesinde gördüğü ilk gol etkili oldu. Adana Demirspor maçında Serdar, Djiku, Becao'nun yokluğunda stoperde gerçek mevkii sol bek olan Oostervvolde oynamasına rağmen kalesinde pozisyon vermedi.

Fenerbahçe'nin oynadığı maçlarda orta saha ve hücum oyuncularının da savunmada kademeye girerek takım savunmasına yardımcı oldukları görülüyor. Kendisi de eski bir savunma oyuncusu olan ismail Kartal takım savunmasındaki başarısıyla ilgili olarak, "Futbol komple bir oyun. Ben savunmayı iyi biliyorum. Savunmasız hücum olmaz, hücumsuz da savunma olmaz. Biz hücum ederken savunmayı, savunma yaparken de hücumu düşünüyoruz. Oyunun iki yönünü de aynı anda oynuyoruz" ifadelerini kullandı.