Aydın Büyükşehir Belediyespor'dan smaçör takviyesi

Anna Tikhomirova
Sultanlar Ligi ekiplerinden Aydın Büyükşehir Belediyespor, smaçör oyuncu Anna Tikhomirova'yı kadrosuna kattığını açıkladı.
Sultanlar Ligi ekiplerinden Aydın Büyükşehir Belediyespor, Anna Tikhomirova'yı kadrosuna kattı.
Kulüpten yapılan açıklamada, "Aydın'a hoş geldin, Anna Tikhomirova. Kulübümüz, yeni sezon planlaması kapsamında smaçör Anna Tikhomirova ile 2 yıllık sözleşme imzaladı. Yeni sezonda güçlü smaçlarına tanıklık etmeyi dört gözle bekliyoruz." ifadelerine yer verildi.
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