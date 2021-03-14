Ayhan Akman'dan Galatasaraylı futbolcuya övgü: "Ligin en iyilerinden" Futbol yorumculuğu yapan Ayhan Akman, Galatasaray forması giyen Sofiane Feghouli'den övgü dolu sözlerle bahsetti. Cezayirli futbolcuyla bir dönem birlikte çalıştığını hatırlatan Akman, "Tekniği, kalitesi, şutu, ortası ve oyun görüşüyle Feghouli ligin en kaliteli ayaklarından biri" ifadelerini kullandı.

Haber Merkezi 14 Mart 2021, 11:14 Son Güncelleme: 14 Mart 2021, 12:14 Diğer