Spor Ayhan Akmandan Galatasaraylı futbolcuya övgü "Ligin en iyilerinden"
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Ayhan Akman'dan Galatasaraylı futbolcuya övgü: "Ligin en iyilerinden"

Futbol yorumculuğu yapan Ayhan Akman, Galatasaray forması giyen Sofiane Feghouli'den övgü dolu sözlerle bahsetti. Cezayirli futbolcuyla bir dönem birlikte çalıştığını hatırlatan Akman, "Tekniği, kalitesi, şutu, ortası ve oyun görüşüyle Feghouli ligin en kaliteli ayaklarından biri" ifadelerini kullandı.

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Futbolculuk kariyerinde Galatasaray forması giyen Ayhan Akman, sarı-kırmızılı takımda bir dönem de antrenörlük yapmıştı.
Futbolculuk kariyerinde Galatasaray forması giyen Ayhan Akman, sarı-kırmızılı takımda bir dönem de antrenörlük yapmıştı.

Ayhan Akman, Süper Lig'in 30. haftasında Galatasaray'ın deplasmanda Kayserispor'u 3-0 mağlup ettiği maçı değerlendirdi. Akman, oyuna sonradan giren ve bir asist kaydeden Feghouli için ayrı bir parantez açtı.

TRT Spor yorumcusu Ayhan Akman'ın mücadelenin ardından yaptığı değerlendirmeler şöyle;

"Galatasaray çok üretemedi"

  • "Galatasaray alışkın olmadığı bir sistemle başladı, istediği kadar pozisyon buldu mu? Çok üretemedi. Galatasaray golü bulduktan sonra, rakip de üstüne gelmeye başlayınca, hamlelerle, geniş alanda hem Onyekuru, hem Kerem'in, hem de orta sahada bir maestro olan Feghouli'nin katkılarıyla 3 puanı aldı."

"Fatih hoca doğru dakikada dokundu"

  • "Hocanın 4-3-1-2 sisteminden çok memnun olduğunu düşünmüyorum. Bölüm bölüm iyi oynadı ama ne zaman Fatih hoca 68'den sonra normale, 4-3-3'e döndü; Onyekuru, Falcao ve Kerem ile iki kanat oyuncusunu aldı, o zaman değişti. İki kanat oyuncusunu bekliyorduk, maç 1-0 olunca hoca da doğru dakikada dokundu."

"Feghouli ligin en kaliteli ayaklarından biri"

  • "Sofiane Feghouli'nin muhteşem asisti vardı, geniş alanda yakaladı. Feghouli ile çalışma fırsatı da buldum, ligin en kaliteli ayaklarından biri. Futbol görüşü, tekniği, kalitesi, şutu, ortası, oyun görüşü var. Sahanın her bölümünde oynayabiliyor."


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