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Galatasaray, Kayseri'de farklı kazandı

Süper Lig'in 30. haftasında deplasmanda Kayserispor'u 3-0 yenen Galatasaray, zirve takibini sürdürdü.

Haber Merkezi İHA
Galatasaraylı futbolcuların gol sevinci
Galatasaraylı futbolcuların gol sevinci

Süper Lig'in 30. haftasında Hes Kablo Kayserispor sahasında Galatasaray'ı ağırladı. Mücadeleyi sarı-kırmızılılar 3-0 kazandı. Galatasaray'a galibiyeti getiren golleri 44. dakikada Falcao ve 81. ile 89. dakikada Onyekuru kaydetti.

Bu sonucun ardından Galatasaray puanını 61'e yükseltti. Kayserispor ise 31 puanda kaldı. Gelecek hafta sarı-kırmızılılar sahasında Rizespor'u konuk edecek. Kayserispor ise deplasmanda Fatih Karagümrük'ün konuğu olacak.

Galatasaray 2 hafta sonra kazandı

Son olarak Süper Lig'in 27. haftasında sahasında Erzurumspor'u 3-0 mağlup eden Galatasaray, o tarihten itibaren oynadığı 2 karşılaşmada da galip gelememişti. Deplasmanda Ankaragücü'ne 2-1 yenilen sarı-kırmızılılar, sahasında da Sivasspor ile 2-2 berabere kalmıştı. Son 2 haftayı bir puan ile kapatan Galatasaray, deplasmanda Kayserispor'u 3-0 mağlup ederek 3 puanı hanesine yazdırdı.

Kayserispor 2 maç sonra kaybetti

Ligde oynadığı son 2 karşılaşmayı da kazanan Kayserispor, sahasında Galatasaray'a 3-0 kaybetti ve 2 maç sonra mağlup oldu.

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