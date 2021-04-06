Spor Aytaç Kara Galatasaray ile anlaştı Sezonun bitmesini bekliyor
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Aytaç Kara Galatasaray ile anlaştı: Sezonun bitmesini bekliyor

Ocak ayı transfer döneminde Galatasaray'a gideceği konuşulan Aytaç Kara sezon sonuna kadar takımında kalacağını açıklamıştı. Kara'nın sarı kırmızılılarla anlaştığı ve sezon bittikten sonra Galatasaray'a resmi imza atacağı öğrenildi.

Haber Merkezi Yeni Şafak
Aytaç Kara Galatasaray ile anlaştı: Sezonun bitmesini bekliyor
Aytaç Kara'nın sezon sonunda Galatasaray'a imza atması bekleniyor.

Kasımpaşa'nın orta saha oyuncusu Aytaç Kara, sezon sonunda Galatasaray'a transfer olmaya hazırlanıyor. İstanbul ekibiyle sözleşmesi sezon sonunda sona erecek olan 28 yaşındaki orta saha oyuncusu kulübüyle yeni sözleşme yapmadı.

Ocak ayında da transferi gündemde olan oyuncu, sezonu Kasımpaşa'da tamamlayacağını açıklamıştı. Aytaç Kara'nın Galatasaray ile sezon sonu için büyük oranda anlaştığı ve yaz aylarında resmi imzayı atacağı belirtildi.

Aytaç Kara, bu sezon 26 lig maçında 4 gol attı 2 de asist yapma başarısı gösterdi.

  • 2 kez A Milli Takım forması giyen Aytaç Kara, Altay altyapısından yetişmişti. 28 yaşındaki orta saha oyuncusu Süper Lig'in 32. haftasında oynanan Beşiktaş maçında galibiyeti getiren golü atmış ve adından söz ettirmişti.
  • Öte yandan mücadele sonunda Kasımpaşa yöneticisi Serkan Reçber ile tartışan Aytaç Kara kadro dışı bırakılmıştı.

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