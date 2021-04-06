Aytaç Kara Galatasaray ile anlaştı: Sezonun bitmesini bekliyor

Kasımpaşa'nın orta saha oyuncusu Aytaç Kara, sezon sonunda Galatasaray'a transfer olmaya hazırlanıyor. İstanbul ekibiyle sözleşmesi sezon sonunda sona erecek olan 28 yaşındaki orta saha oyuncusu kulübüyle yeni sözleşme yapmadı.
Ocak ayında da transferi gündemde olan oyuncu, sezonu Kasımpaşa'da tamamlayacağını açıklamıştı. Aytaç Kara'nın Galatasaray ile sezon sonu için büyük oranda anlaştığı ve yaz aylarında resmi imzayı atacağı belirtildi.
Aytaç Kara, bu sezon 26 lig maçında 4 gol attı 2 de asist yapma başarısı gösterdi.
- 2 kez A Milli Takım forması giyen Aytaç Kara, Altay altyapısından yetişmişti. 28 yaşındaki orta saha oyuncusu Süper Lig'in 32. haftasında oynanan Beşiktaş maçında galibiyeti getiren golü atmış ve adından söz ettirmişti.
- Öte yandan mücadele sonunda Kasımpaşa yöneticisi Serkan Reçber ile tartışan Aytaç Kara kadro dışı bırakılmıştı.