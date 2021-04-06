Aytaç Kara Galatasaray ile anlaştı: Sezonun bitmesini bekliyor

Kasımpaşa'nın orta saha oyuncusu Aytaç Kara, sezon sonunda Galatasaray'a transfer olmaya hazırlanıyor. İstanbul ekibiyle sözleşmesi sezon sonunda sona erecek olan 28 yaşındaki orta saha oyuncusu kulübüyle yeni sözleşme yapmadı.

Ocak ayında da transferi gündemde olan oyuncu, sezonu Kasımpaşa'da tamamlayacağını açıklamıştı. Aytaç Kara'nın Galatasaray ile sezon sonu için büyük oranda anlaştığı ve yaz aylarında resmi imzayı atacağı belirtildi.

Aytaç Kara, bu sezon 26 lig maçında 4 gol attı 2 de asist yapma başarısı gösterdi.