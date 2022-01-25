Galatasaraylı taraftarlar yıldız oyuncunun transfer edilmesi için kampanya başlattı

Suudi Arabistan takımlarından Al Hilal ile yollarını ayırdıklarını açıklayan Bagetimbi Gomis, yeniden Galatasaray'a dönmeye hazırlanıyor. 2017/2018 sezonunda attığı 29 golle Süper Lig'de Galatasaray ile gol krallığı yaşayan ve aynı sezon şampiyonluk gören 36 yaşındaki futbolcu, sarı-kırmızılı takımın gündemine geldi.

Taraftarlar kampanya başlattı

Sosyal medya hesabından aslan fotoğrafı paylaşan Bafetimbi Gomis, Galatasaraylı taraftarları heyecanlandırdı. Bu paylaşım kısa süre içerisinde binlerce beğeni alırken, sarı-kırmızılı taraftarlar Gomis'in yeniden transfer edilmesi için sosyal medya ve imza sayfaları üzerinden bir kampanya başlattı.

Yönetime seslenen taraftalar, Fransız oyuncunun yeniden takıma katılması gerektiğini ve gol yollarındaki problemin Gomis ile çözüleceğini düşünüyorlar.

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Galatasaray 1 Temmuz 2017 yılında Bafetimbi Gomis'i 2.5 milyon euro karşılığında Swansea'den transfer etmişti. 1 yıl forma giyen oyuncu daha sonra 6 milyon euro karşılığında Al Hilal'in yolunu tutmuştu.

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