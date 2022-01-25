Gomis'in menajeri açıkladı: "Galatasaray'a kapımız açık"

Suudi Arabistan'da Al Hilal forması giyen Gomis, Instagram hesabından yaptığı aslan paylaşımına, "Hayaller gerçeğe dönüştüğü zaman, güneş batar ve başka bir ufka doğru yükselir" notunu düştü.
36 yaşındaki santrforun bu paylaşımı takımından ayılacağı şeklinde yorumlandı.
Gomis'in bu hamlesi Galatasaraylı taraftarları heyecanlandırırken, oyuncunun menajeri Patrick Mendy de sarı-kırmızılı takıma yeşil ışık yaktı.
Fanatik'e konuşan Mendy, "Galatasaray'a kapımız açık ve ne olacağını göreceğiz. Eğer onu isterlerse Galatasaray ile yarım kalan hikayeyi tamamlamak adına dönmekten kesinlikle mutlu olacak" ifadelerini kullandı.
- Bafetimbi Gomis, 2017-2018 sezonunda Süper Lig'de 29 kez fileleri havalandırarak gol kralı olmuş ve Galatasaray'ın şampiyonluğunda başrolü oynamıştı.