Spor Gomisin menajeri açıkladı "Galatasaraya kapımız açık"
FUTBOL FUTBOL

Gomis'in menajeri açıkladı: "Galatasaray'a kapımız açık"

Galatasaray'ın gol kralı eski oyuncusu Bafetimbi Gomis, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımla sarı-kırmızılı taraftarları heyecanlandırdı. Senegal asıllı Fransız futbolcunun menajeri de, "Gomis Galatasaray'a dönmeye hazır" mesajı verdi.

Abone Ol Google News
Haber Merkezi Diğer Yeni Şafak
Gomisin menajeri açıkladı: Galatasaraya kapımız açık
Süper Lig'de çıktığı 34 maçta 29 gol atma başarısı göstermişti.

Suudi Arabistan'da Al Hilal forması giyen Gomis, Instagram hesabından yaptığı aslan paylaşımına, "Hayaller gerçeğe dönüştüğü zaman, güneş batar ve başka bir ufka doğru yükselir" notunu düştü.

36 yaşındaki santrforun bu paylaşımı takımından ayılacağı şeklinde yorumlandı.

Gomis'in bu hamlesi Galatasaraylı taraftarları heyecanlandırırken, oyuncunun menajeri Patrick Mendy de sarı-kırmızılı takıma yeşil ışık yaktı.

Fanatik'e konuşan Mendy, "Galatasaray'a kapımız açık ve ne olacağını göreceğiz. Eğer onu isterlerse Galatasaray ile yarım kalan hikayeyi tamamlamak adına dönmekten kesinlikle mutlu olacak" ifadelerini kullandı.

  • Bafetimbi Gomis, 2017-2018 sezonunda Süper Lig'de 29 kez fileleri havalandırarak gol kralı olmuş ve Galatasaray'ın şampiyonluğunda başrolü oynamıştı.


Bu gönderiyi Instagram'da gör

Gomis (@bafetimbigomis)'in paylaştığı bir gönderi

Tehlikeli mesai

Tehlikeli mesai

​Günlük 150 liraya yaptıkları iş yürekleri ağza getiriyor.
Bin lira fark yatacak

Bin lira fark yatacak

​Memur ve memur emeklileri için tarih belli oldu.
İstanbulda toplu ulaşım çilesi: İETT bulmak zor, tramvay ve metroda seferler uzun süre yapılamıyor

İstanbul Valisi Yerlikaya'dan 'park' uyarısı.

​Polis tek tek durdurup geri çeviriyor.

29 yıl sonra yağınca vatandaşlar kendini dışarı attı.

​ABD, Ukrayna krizini fırsata çeviriyor.
Meteoroloji<br>bugün için de uyardı

Meteoroloji
bugün için de uyardı

​Kimi illerde kuvvetli yağması bekleniyor.

​Yolda mahsur kalan oyuncu Şafak Sezer isyan etti.

​Baş aşağı çevirip yerden yere vurdu.

Alıkonulan Cumhurbaşkanı Kabore istifa etti.
Anadolu'dan İstanbul'a<br>ulaşım trafiğe açıldı

Anadolu'dan İstanbul'a
ulaşım trafiğe açıldı

​Karayolları Genel Müdürlüğü son durumu paylaştı.
İstanbul'a<br>geçiş izni yok

İstanbul'a
geçiş izni yok

​Vali Cevdet Atay: Mağduriyetlerin yaşanmaması için yola çıkmayın.

KAPAT

YUKARI

6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunundaki amaçlar ile sınırlı ve mevzuata uygun şekilde çerezler kullanılmaktadır. Detaylı bilgi için çerez politikamızı inceleyebilirsiniz.

20 saniye içinde yönlendirileceksiniz... Reklamı geçmek için tıklayınız.