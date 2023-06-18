|
Spor

Bakan Bak Avrupa Şampiyonu 13 Yaş Altı Masa Tenisi Milli Takımı'nı kutladı

Gençlik ve Spor Bakanı Osman Aşkın Bak, Avrupa Şampiyonu olan 13 Yaş Altı Masa Tenisi Milli Takımı tebrik etti.

11:44 . 18/06/2023 Pazar
AA
Bakan Bak, Avrupa Şampiyonu 13 Yaş Altı Masa Tenisi Milli Takımı'nı kutladı

Bakan Bak, Avrupa Şampiyonu 13 Yaş Altı Masa Tenisi Milli Takımı'nı kutladı

Gençlik ve Spor Bakanı Osman Aşkın Bak, Hırvatistan'da düzenlenen Masa Tenisi Avrupa Şampiyonası'nda tarihi bir başarı elde ederek Avrupa Şampiyonu olan 13 Yaş Altı Masa Tenisi Milli Takımı tebrik etti.


Bakan Bak, yayımladığı kutlama mesajında, şu ifadeleri kullandı:


"Hırvatistan'ın başkenti Zagreb'de düzenlenen Masa Tenisi Avrupa Şampiyonası'nda tarihi bir başarı elde ederek Avrupa Şampiyonu olan 13 Yaş Altı Masa Tenisi Milli Takımımızı yürekten kutluyorum. Ay-yıldızlı bayrağımızın dalgalandırılmasında ve İstiklal Marşımızın dinletilmesinde emeği geçenlere ülkem ve şahsım adına teşekkür ediyorum. Geleceğe umutla bakmamızı sağlayan genç sporcularımızın başarılarının devamını diliyorum."​​​​​​​


#Gençlik ve Spor Bakanı
#Osman Aşkın Bak
#13 Yaş Altı Masa Tenisi Milli Takımı
2 saat önce
default-profile-img
/_nuxt/img/july-15.5b84fda.png
15 Temmuz
/_nuxt/img/jerusalem.8b33cd6.png
/_nuxt/img/jerusalem-icon.781fd7a.svg
Kudüs: Bir şehrin hikayesi
/_nuxt/img/ramadan.9405165.png
/_nuxt/img/ramadan-icon.33d766e.svg
Ramazan
/_nuxt/img/election.65bd671.png
/_nuxt/img/election-icon.5aa1d50.svg
Seçim
/_nuxt/img/sport.59787a8.png
/_nuxt/img/sport-icon.7a10488.svg
Spor
Maltepe Mah. Fetih Cad. No:6 34010 Zeytinburnu/İstanbul, Türkiye
Kurumsal
İletişim
/_nuxt/img/gzt-logo.83e1599.png
/_nuxt/img/zraporu-logo.e0d3210.png
/_nuxt/img/ketebe-logo.c3eec7c.png
/_nuxt/img/bilge-cocuk-logo.7e3b894.png
/_nuxt/img/derin-tarih-logo.a6f8c36.png
/_nuxt/img/skyroad-logo.183ca8d.png
/_nuxt/img/arkitekt-logo.c826346.png
/_nuxt/img/postoyku-logo.eb57086.png

YASAL UYARI: BIST isim ve logosu "Koruma Marka Belgesi" altında korunmakta olup izinsiz kullanılamaz, iktibas edilemez, değiştirilemez. BIST ismi altında açıklanan tüm bilgilerin telif hakları tamamen BIST'e ait olup, tekrar yayınlanamaz. Piyasa verileri DirectFN Finansal Veri ve Teknoloji Hizmetleri Ltd. Şti. tarafından sağlanmaktadır. BİST hisse verileri 15 dakika gecikmelidir.

Copyright © 2023 Yenişafak | Tüm hakları saklıdır.
YKS 2023 AYT soruları nasıldı?