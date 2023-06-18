Bakan Bak, Avrupa Şampiyonu 13 Yaş Altı Masa Tenisi Milli Takımı'nı kutladı

Gençlik ve Spor Bakanı Osman Aşkın Bak, Hırvatistan'da düzenlenen Masa Tenisi Avrupa Şampiyonası'nda tarihi bir başarı elde ederek Avrupa Şampiyonu olan 13 Yaş Altı Masa Tenisi Milli Takımı tebrik etti.