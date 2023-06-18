Bakan Bak, Avrupa Şampiyonu 13 Yaş Altı Masa Tenisi Milli Takımı'nı kutladı
Gençlik ve Spor Bakanı Osman Aşkın Bak, Hırvatistan'da düzenlenen Masa Tenisi Avrupa Şampiyonası'nda tarihi bir başarı elde ederek Avrupa Şampiyonu olan 13 Yaş Altı Masa Tenisi Milli Takımı tebrik etti.
Bakan Bak, yayımladığı kutlama mesajında, şu ifadeleri kullandı:
"Hırvatistan'ın başkenti Zagreb'de düzenlenen Masa Tenisi Avrupa Şampiyonası'nda tarihi bir başarı elde ederek Avrupa Şampiyonu olan 13 Yaş Altı Masa Tenisi Milli Takımımızı yürekten kutluyorum. Ay-yıldızlı bayrağımızın dalgalandırılmasında ve İstiklal Marşımızın dinletilmesinde emeği geçenlere ülkem ve şahsım adına teşekkür ediyorum. Geleceğe umutla bakmamızı sağlayan genç sporcularımızın başarılarının devamını diliyorum."