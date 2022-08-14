Spor Bakan Kasapoğlu ve Başkan Altay Voleybol Milli Takımının sevincine ortak oldu
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Bakan Kasapoğlu ve Başkan Altay Voleybol Milli Takımı’nın sevincine ortak oldu

Gençlik ve Spor Bakanı Mehmet Muharrem Kasapoğlu, Konya Büyükşehir Belediye Başkanı Uğur İbrahim Altay ve farklı ülkelerden gelen devlet adamları, Konya’nın ev sahipliğinde devam eden 5. İslami Dayanışma Oyunları çerçevesinde gerçekleşen Türkiye-İran Voleybol maçını izledi. İran’ı 3-2 mağlup eden Türk Milli Takımı’nın sevincine Bakan Kasapoğlu, Başkan Altay ve Konyalılar tezahüratlarıyla ortak oldu.

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Haber Merkezi İHA
Bakan Kasapoğlu ve Başkan Altay Voleybol Milli Takımı’nın sevincine ortak oldu
Bakan Kasapoğlu ve Başkan Altay, Voleybol Milli Takımı’nın sevincine ortak oldu

Konya’nın ev sahipliğinde sürdürülen 5. İslami Dayanışma Oyunları, Türk Milli Takımı’nın başarılarıyla devam ediyor. Gençlik ve Spor Bakanı Mehmet Muharrem Kasapoğlu, Konya Büyükşehir Belediye Başkanı Uğur İbrahim Altay ve farklı ülkelerden gelen devlet adamları, Karatay Spor ve Kongre Merkezi’nde gerçekleşen voleybol karşılaşmasını birlikte izledi. İran karşısında ilk iki seti kaybederek 2-0 geriye düşen milliler, sonrasında büyük bir geri dönüşe imza attı.

Galip ayrıldı

Türk Milli Takımı, önce 2-2 beraberliği sağladı, ardından uzatma setini de kazanarak salondan 3-2 ayrıldı. Yarı finale yükselme başarısı gösteren Milli Sporcuların sevincine Gençlik ve Spor Bakanı Mehmet Muharrem Kasapoğlu, Konya Büyükşehir Belediye Başkanı Uğur İbrahim Altay ve Konyalılar da tezahüratlarıyla ortak oldu.

  • Başkan Altay ayrıca, Selçuklu Spor Salonu’nda Katar ile İran arasında oynanan hentbol müsabakasını ve Karatay Spor ve Kongre Merkezi’nde Türkiye-Azerbaycan arasında gerçekleştirilen 3x3 basketbol maçını da Konyalılarla birlikte yakından takip etti.

Bakan Kasapoğlu ve Başkan Altay, Voleybol Milli Takımı’nın sevincine ortak oldu
Bakan Kasapoğlu ve Başkan Altay, Voleybol Milli Takımı’nın sevincine ortak oldu
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