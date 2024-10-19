Yeni Şafak
tvnet
CCANLI YAYIN
Anasayfa
Spor
Futbol
Bandırmaspor - Fatih Karagümrük Canlı İzle - Canlı Skor

Bandırmaspor - Fatih Karagümrük Canlı İzle - Canlı Skor

12:0619/10/2024, Cumartesi
Yeni Şafak
Sonraki haber
Bandırmaspor - Fatih Karagümrük Canlı İzle - Canlı Skor
Bandırmaspor - Fatih Karagümrük Canlı İzle - Canlı Skor

Trendyol 1. Lig 9. haftasında Bandırmaspor evinde Fatih Karagümrük’ü konuk ediyor. Bandırma 17 Eylül stadyumunda oynanacak karşılaşmayı hakem Alpaslan Şen yönetecek. 18. kez karşılaşacak iki takım arasında oynanan maçlarda eşitlik bulunuyor. Her iki takımda birbirine 7 kez galip geldi. 3 maç ise beraberlikle sonuçlandı. Bandırmaspor - Fatih Karagümrük maçı hangi kanalda canlı yayınlanacak, saat kaçta? İşte Bandırmaspor - Fatih Karagümrük canlı izleme linki ve canlı skor ekranı…

Trendyol 1. Lig 9. haftasında Bandırmaspor ve Fatih Karagümrük karşı karşıya geliyor. Ligde 15 puanla 3. sırada yer alan Fatih Karagümrük ligde oynadığı son 4 maçta galibiyet elde etti. 3 maçtır kaybetmeyen Bandırmaspor ise 12 puanla 9. sırada yer alıyor. Bandırmaspor - Fatih Karagümrük canlı izleme linki ve canlı skor ekranı haberimizde.

BANDIRMASPOR - FATİH KARAGÜMRÜK MAÇI HANGİ KANALDA, SAAT KAÇTA?

Bandırmaspor - Fatih Karagümrük maçı bugün saat 13.30’da başlayacak. Karşılaşma
tabii
,
TRT SPOR
ve
beIN SPORTS Max 1
ekranlarından naklen yayınlanacak.

BANDIRMASPOR - FATİH KARAGÜMRÜK CANLI İZLE

Bandırmaspor - Fatih Karagümrük maçını canlı izlemek için

BANDIRMASPOR - FATİH KARAGÜMRÜK CANLI SKOR

TRENDYOL 1. LİG GÜNCEL PUAN DURUMU

TRENDYOL 1. LİG 9. HAFTA FİKSTÜR

TRENDYOL 1. LİG GOL KRALLIĞI






#Bandırmaspor
#Fatih Karagümrük
#Trendyol 1. lig

YASAL UYARI

BIST isim ve logosu "Koruma Marka Belgesi" altında korunmakta olup izinsiz kullanılamaz, iktibas edilemez, değiştirilemez. BIST ismi altında açıklanan tüm bilgilerin telif hakları tamamen BIST'e ait olup, tekrar yayınlanamaz. Piyasa verileri iDealdata Finansal Teknolojiler A.Ş. tarafından sağlanmaktadır. BİST hisse verileri 15 dakika gecikmelidir.

Maltepe Mah. Fetih Cad. No:6 34010 Zeytinburnu/İstanbul, Türkiye
iletisim@yenisafak.com.tr
+90 530 846 00 00
+90 212 467 65 15
3600 EK GÖSTER TORBA YASA SON DAKİKA! 19 EKİM 2024 3600 ek gösterge kimleri kapsıyor, maaşlar değişecek mi, ne zaman çıkacak?