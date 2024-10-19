Bandırmaspor

Trendyol 1. Lig’de 9. hafta heyecanı başlıyor. Haftanın açılış maçında Yeni Malatyaspor evinde MKE Ankaragücü’nü konuk edecek. Haftanın kapanış maçı ise Esenler Erokspor ve Ankara Keçiörengücü arasında olacak. Peki, Trendyol 1. Lig'de bu hafta hangi maçlar var? İşte detaylar.