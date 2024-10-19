Bandırmaspor - Fatih Karagümrük Canlı İzle - Canlı Skor
Trendyol 1. Lig 9. haftasında Bandırmaspor evinde Fatih Karagümrük’ü konuk ediyor. Bandırma 17 Eylül stadyumunda oynanacak karşılaşmayı hakem Alpaslan Şen yönetecek. 18. kez karşılaşacak iki takım arasında oynanan maçlarda eşitlik bulunuyor. Her iki takımda birbirine 7 kez galip geldi. 3 maç ise beraberlikle sonuçlandı. Bandırmaspor - Fatih Karagümrük maçı hangi kanalda canlı yayınlanacak, saat kaçta? İşte Bandırmaspor - Fatih Karagümrük canlı izleme linki ve canlı skor ekranı…
Trendyol 1. Lig 9. haftasında Bandırmaspor ve Fatih Karagümrük karşı karşıya geliyor. Ligde 15 puanla 3. sırada yer alan Fatih Karagümrük ligde oynadığı son 4 maçta galibiyet elde etti. 3 maçtır kaybetmeyen Bandırmaspor ise 12 puanla 9. sırada yer alıyor. Bandırmaspor - Fatih Karagümrük canlı izleme linki ve canlı skor ekranı haberimizde.
BANDIRMASPOR - FATİH KARAGÜMRÜK MAÇI HANGİ KANALDA, SAAT KAÇTA?
BANDIRMASPOR - FATİH KARAGÜMRÜK MAÇI HANGİ KANALDA, SAAT KAÇTA?
Bandırmaspor - Fatih Karagümrük maçı bugün saat 13.30’da başlayacak. Karşılaşma
tabii
,
TRT SPOR
ve
beIN SPORTS Max 1
ekranlarından naklen yayınlanacak.
BANDIRMASPOR - FATİH KARAGÜMRÜK CANLI İZLE
BANDIRMASPOR - FATİH KARAGÜMRÜK CANLI İZLE
BANDIRMASPOR - FATİH KARAGÜMRÜK CANLI SKOR
BANDIRMASPOR - FATİH KARAGÜMRÜK CANLI SKOR
TRENDYOL 1. LİG GÜNCEL PUAN DURUMU
TRENDYOL 1. LİG GÜNCEL PUAN DURUMU
TRENDYOL 1. LİG 9. HAFTA FİKSTÜR
TRENDYOL 1. LİG 9. HAFTA FİKSTÜR
TRENDYOL 1. LİG GOL KRALLIĞI
TRENDYOL 1. LİG GOL KRALLIĞI
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