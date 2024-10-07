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Barcelona efsanesi futbolu bıraktı

Barcelona efsanesi futbolu bıraktı

18:137/10/2024, lundi
G: 7/10/2024, lundi
Yeni Şafak
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Andres Iniesta
Andres Iniesta

40 yaşındaki İspanyol yıldız Andres Iniesta, futbol kariyerini noktaladığını açıkladı. Barcelona efsanesi, sosyal medyadan yaptığı paylaşımla sporseverlere veda etti.

İspanyol yıldız orta saha Andres Iniesta, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımla futbol kariyerini noktaladığını açıkladı.



Kariyerinde 9 LaLiga, 4 Şampiyonlar Ligi, 2 Avrupa Şampiyonası, 1 Dünya Kupası, 6 Kral Kupası, 7 İspanya Süper Kupası, 3 UEFA Süper Kupa ve 3 FIFA Kulüpler Dünya Kupası kazandı.


Iniesta son olarak Emirates Club formasıyla toplamda 23 maça çıkarken 5 gol atıp 1 asistlik performans sergiledi.




#Andres Iniesta
#Futbol
#Barcelona

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