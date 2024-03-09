Başakşehir son dakikada güldü.
Başakşehir, Trendyol Süper Lig 29. haftasında sahasında Antalyaspor'u 1-0 mağlup etti.
Galibiyeti getiren golü 90+1. dakikada Opoku kaydetti.
Bu sonucun ardından Başakşehir puanını 42'ye yükselterek 4. sırara yükseldi. Antalyaspor ise 38 puanla 8. sırada kaldı.
BAŞAKŞEHİR - ANTALYASPOR MAÇ SONUCU
BAŞAKŞEHİR - ANTALYASPOR MAÇ SONUCU
BAŞAKŞEHİR - ANTALYASPOR MAÇ ÖZETİ
BAŞAKŞEHİR - ANTALYASPOR MAÇ ÖZETİ
TRENDYOL SÜPER LİG PUAN DURUMU
TRENDYOL SÜPER LİG PUAN DURUMU
#Başakşehir
#Antalyaspor
#Trendyol Süper Lig
25 dakika önce