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Spor

Başakşehir sahasında Antalyaspor'u mağlup etti |ÖZET

Trendyol Süper Lig 29. haftasında Başakşehir sahasında Antalyaspor'u 1-0 mağlup etti. Galibiyeti getiren golü 90+1. dakikada Opoku kaydetti. Başakşehir - Antalyaspor maçının özetine haberin içerisinden ulaşabilirsiniz.

21:23 - 9/03/2024 Cumartesi
Güncelleme: 21:29 - 9/03/2024 Cumartesi
Yeni Şafak
Başakşehir son dakikada güldü.
Başakşehir son dakikada güldü.

Başakşehir, Trendyol Süper Lig 29. haftasında sahasında Antalyaspor'u 1-0 mağlup etti.


Galibiyeti getiren golü 90+1. dakikada Opoku kaydetti.


Bu sonucun ardından Başakşehir puanını 42'ye yükselterek 4. sırara yükseldi. Antalyaspor ise 38 puanla 8. sırada kaldı.


BAŞAKŞEHİR - ANTALYASPOR MAÇ SONUCU

BAŞAKŞEHİR - ANTALYASPOR MAÇ ÖZETİ

Başakşehir - Antalyaspor maçının özetini izlemek için

TRENDYOL SÜPER LİG PUAN DURUMU


#Başakşehir
#Antalyaspor
#Trendyol Süper Lig
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