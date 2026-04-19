Bayern Münih Bundesliga'da yine şampiyon: Son 14 yıl 13 kupa

21:1119/04/2026, Pazar
AA
Bayern Münih şampiyonluğu kutladı.
Bundesliga'da lider Bayern Münih sahasında Stuttgart'ı 4-2 mağlup ederek bitime 4 hafta kala şampiyonluğunu ilan etti.

Almanya Birinci Futbol Ligi'nde (Bundesliga) lider Bayern Münih, bitime 4 hafta kala şampiyonluğunu ilan etti.


Ligde 30. hafta mücadelesinde sahasında Stuttgart'ı ağırlayan Bayern Münih, Raphael Guerreiro, Nicolas Jackson, Alphonso Davies ve Harry Kane'in golleriyle rakibini 4-2 mağlup etti.


Bu sonuçla puanını 79'a çıkaran Bavyera temsilcisi, 64 puana sahip en yakın takipçisi Borussia Dortmund önünde bitime 4 hafta kala şampiyonluğu garantiledi.


Vincent Kompany yönetimindeki Bayern Münih, üst üste 2, toplamda ise 35. şampiyonluğunu kazandı.


Almanya Kupası ve UEFA Şampiyonlar Ligi'nde yarı finale çıkan Bayern Münih, bu turnuvalarda da kupa iddiasını sürdürüyor.




15 Temmuz
15 Temmuz
Kudüs
Kudüs
Ramazan
Ramazan
Seçim
Seçim
Spor
Spor
Ekonomi
Ekonomi

1 Mayıs’ta lise, ortaokul ve ilkokullar tatil mi, kaç gün tatil? 1 Mayıs Emek Bayramı’nda üniversiteler açık mı kapalı mı?