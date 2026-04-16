Arda Güler'in formasını giydiği Real Madrid, Bayern Münih deplasmanına çıktı. İlk maçı 2-1 kaybeden Eflatun-Beyazlılar, rakibine 90 dakika sonunda 4-3 yenildi ve Şampiyonlar Ligi'ne veda etti. Arda Güler'in iki gol atarak yıldızlaştığı maçın özet görüntüleri ve gollerini haberimizden izleyebilirsiniz.
Avrupa’nın kulüpler bazında bir numaralı organizasyonu Şampiyonlar Ligi'nde Arda Güler'in takımı Real Madrid, 2-1’in rövanşında Allianz Arena'da Bayern Münih’e 4-3 mağlup oldu.
Real Madrid'de forma giyen milli futbolcu Arda Güler, müsabakanın henüz 34’üncü saniyesinde Manuel Neuer’in büyük hatasını affetmedi. Milli futbolcu, yaklaşık 35 metreden topu boş kaleye gönderdi. Güler’in bu golü Elche maçında kendi yarı sahasından attığı golü de akıllara getirdi. Arda’nın bu golüne Alman temsilcisi 6’ncı dakikada Pavlovic ile karşılık verdi: 1-1. Türk yıldız, bu kez 29’uncu dakikada ceza yayının gerisinden kullandığı serbest vuruşta meşin yuvarlağı sol ayağıyla kaleci Neuer’e rağmen ağlarla buluşturdu: 1-2. Kane, 38’inci dakikada attığı golle eşitliği sağladı: 2-2. Mbappe, ilk yarı biterken 42’nci dakikada sağ ayağıyla vuruşunu yaptı ve takımını tekrar öne geçirdi: 2-3. Mücadelenin ilk yarısı bu sonuçla tamamlandı.
İkinci yarıda takımlar uzun süre skoru değiştiremedi. Real Madrid'de, 86'ncı dakikada Camavinga ikinci sarıdan kırmızı kart gördü ve oyunun akışı değişti. Karşılaşmanın 89’uncu dakikasında Diaz, 90+4'üncü dakikasında ise Olise ile goller bulan Bayern, maçı 4-3 kazandı. İlk maçı da 2-1 kazanan Alman temsilcisi adını yarı finale yazdırdı.
Mücadele sonunda Real Madrid Teknik Direktörü Arbeloa'ya büyük eleştiriler yapılırken ilerleyen süreçte hoca değişiminin gerçekleşmesinin beklendiği aktarıldı.
-Milli futbolcumuz Arda Güler mücadelenin ilk yarısında attığı iki golle dikkatleri üzerine çekerken maçın bitiminin ardından hakem Vincic'e tepki gösterdiği için kırmızı kart gördü.
Bayern Münih, bu sonuçla Şampiyonlar Ligi'nde yarı finale yükselirken Fransız ekibi PSG ile eşleşti. Bir diğer eşleşme ise Arsenal ile Atletico Madrid arasında gerçekleşti.