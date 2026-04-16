Okul saldırısında 'incel' detay: 14'lük cani ABD'deki katili profil resmi yapmış

Kahramanmaraş'ın Onikişubat ilçesindeki Ayser Çalık Ortaokulu'nda silahlı saldırı düzenlendi.

Saldırıda biri öğretmen dokuz kişi hayatını kaybetti, 13 kişi de yaralandı.

İsa Aras Mersinli

Yaşananlar sonrasında 14 yaşındaki caninin sınıfta ders sırasında çekilen eski bir görüntüsü ortaya çıktı.

Sergilediği garip davranışlar gündem oldu.









14'lük cani ABD'deki saldırganını profil resmi yapmış

İlerleyen saatlerde yakın çevresi tarafından saldırganın sosyal medya hesaplarındaki gizemli profil resimleri de servis edildi.

Katil İsa Aras Mersinli'nin WhatsApp profil fotoğrafının, ABD'de altı kişinin katili 'incel' Elliot Rodger olduğu ortaya çıktı.

Rodger, Mayıs 2014’te Kaliforniya’nın Isla Vista kentinde bıçaklama ve silahlı saldırı düzenleyerek altı kişiyi öldürmüştü.

İngiliz asıllı Amerikan katilin işlediği cinayetler, intiharı ve sonrasında manifestosu olduğu iddia edilen notu, kendini 'incel' olarak nitelendiren sapkınların motivasyonu oldu.

Mersinli'nin de tıpkı Elliot gibi okul arkadaşlarını katlettikten sonra intihar etmesi dikkat çekti.

Elliot Rodger

Peki nedir bu 'incel' akımı?

"Incel" terimi, İngilizce’de "involuntary celibacy" yani "istemsiz bekârlık" ifadesinden türemiş olup, genellikle kadınlara ve topluma karşı düşmanlık besleyen, şiddeti teşvik eden kişileri tanımlamak için kullanılıyor.

"İnceller" kendilerini genellikle "çirkin", "yoksul" ya da başka olumsuz özelliklere sahip oldukları için romantik ilişkilerden mahrum kaldıklarına inanan bir grup olarak tanımlıyorlar.

Bu durumun, kadınların onlara asla ilgi göstermeyeceği düşüncesiyle birleşmesi, kadınlara karşı besledikleri düşmanlık, nefret söylemi ve şiddeti körüklüyor. Son yıllarda bu öfke cinayetlere kadar varan bir noktaya ulaşmış durumda.

İncellerin savunduğu "hipergami" teorisine göre, kadınlar yalnızca "yakışıklı", "zengin" ve "statü sahibi" erkeklerle ilişki yaşar. Bu inanç, incel gruplarının kadınlara ve toplumun belirli kesimlerine yönelik öfkelerini meşrulaştırmak için kullandıkları bir temel haline gelmiş durumda.















