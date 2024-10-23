UEFA Şampiyonlar Ligi 3. hafta karşılaşmasında Benfica sahasında Feyenoord'a 3-1 mağlup oldu. Ev sahibi ekibin tek golünü 66. dakikada Kerem Aktürkoğlu attı. Feyenoord'a galibiyeti getiren golleri 12. dakikada Ueda ve 33, 90+2. dakikada Milambo (2) attı kaydetti. Benfica - Feyenoord maçının özetine haberin içerisinden ulaşabilirsiniz.
Benfica, UEFA Şampiyonlar Ligi 3. hafta karşılaşmasında Hollanda temsilcisi Feyenoord'a 3-1 mağlup oldu.
Hollanda temsilcisine galibiyeti getiren golleri 12. dakikada Ueda ve 33, 90+2. dakikada Milambo (2) attı
Ev sahibi ekibin tek golünü 66. dakikada Kerem Aktürkoğlu kaydetti.
Türk hakem Halil Umut Meler karşılaşmada düdük çaldı.
Bu sonucun ardından Benfica 6 puanla 12. sıraya gelirken Feyenoord puanını 6 yaparak 14. sıraya yükseldi.