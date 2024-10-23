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Kerem Aktürkoğlu'nun golü Benfica'ya yetmedi: Feyenoord'a mağlup

Kerem Aktürkoğlu'nun golü Benfica'ya yetmedi: Feyenoord'a mağlup

23:5723/10/2024, Çarşamba
Yeni Şafak
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Benfica ilk yenilgisini aldı.
Benfica ilk yenilgisini aldı.

UEFA Şampiyonlar Ligi 3. hafta karşılaşmasında Benfica sahasında Feyenoord'a 3-1 mağlup oldu. Ev sahibi ekibin tek golünü 66. dakikada Kerem Aktürkoğlu attı. Feyenoord'a galibiyeti getiren golleri 12. dakikada Ueda ve 33, 90+2. dakikada Milambo (2) attı kaydetti. Benfica - Feyenoord maçının özetine haberin içerisinden ulaşabilirsiniz.

Benfica, UEFA Şampiyonlar Ligi 3. hafta karşılaşmasında Hollanda temsilcisi Feyenoord'a 3-1 mağlup oldu.


Hollanda temsilcisine galibiyeti getiren golleri 12. dakikada Ueda ve 33, 90+2. dakikada Milambo (2) attı


Ev sahibi ekibin tek golünü 66. dakikada Kerem Aktürkoğlu kaydetti.


Türk hakem Halil Umut Meler karşılaşmada düdük çaldı.


Bu sonucun ardından Benfica 6 puanla 12. sıraya gelirken Feyenoord puanını 6 yaparak 14. sıraya yükseldi.


BENFİCA - FEYENOORD MAÇ ÖZETİ

Benfica - Feyenoord maçının özetini izlemek için

UEFA ŞAMPİYONLAR LİGİ SONUÇLARI


UEFA ŞAMPİYONLAR LİGİ PUAN DURUMU



#Benfica
#Feyenoord
#UEFA Şampiyonlar Ligi

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