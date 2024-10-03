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Beşiktaş’ın UEFA Avrupa Ligi Frankfurt maçı hangi kanalda?

Beşiktaş’ın UEFA Avrupa Ligi Frankfurt maçı hangi kanalda?

16:073/10/2024, Perşembe
Yeni Şafak
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Beşiktaş UEFA Avrupa Ligi 2. haftasında evinde Eintracht Frankfurt’u konuk ediyor.
Beşiktaş UEFA Avrupa Ligi 2. haftasında evinde Eintracht Frankfurt’u konuk ediyor.

Beşiktaş UEFA Avrupa Ligi 2. haftasında evinde Eintracht Frankfurt’u konuk ediyor. Bu akşam saat 22.00’de başlayacak. Karşılaşmayı İskoç hakem John Beaton yönetecek. Peki, Beşiktaş - Eintracht Frankfurt maçı hangi kanalda? İşte Beşiktaş - Frankfurt canlı izleme linki ve TRT 1 canlı yayın ekranı…

UEFA Avrupa Ligi 2. haftasında Beşiktaş evinde Eintracht Frankfurt ile karşılaşacak. Beşiktaş - Frankfurt maçını canlı izleme linkine haberimizde ulaşabilirsiniz.

BEŞİKTAŞ - EİNTRACHT FRANKFURT MAÇI HANGİ KANALDA?

Beşiktaş - Eintracht Frankfurt maçı
tabii
ve
TRT 1
ekranlarından naklen yayınlanacak.

BEŞİKTAŞ - EİNTRACHT FRANKFURT CANLI İZLE

Beşiktaş - Eintracht Frankfurt maçını canlı izlemek için

TRT 1 CANLI İZLE

TRT 1 canlı yayın ekranı için

BEŞİKTAŞ - EİNTRACHT FRANKFURT CANLI SKOR




#Beşiktaş
#Eintracht Frankfurt
#UEFA Avrupa Ligi

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