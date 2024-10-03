UEFA Avrupa Ligi lig aşaması 2. haftasında temsilcimiz Beşiktaş evinde Alman ekibi Eintracht Frankfurt’u konuk ediyor. Bu akşam saat 22.00’de başlayacak karşılaşma tabii ve TRT 1 ekranlarından naklen yayınlanacak. Ajax ile oynanan müsabakada sakatlık yaşayan Beşiktaşlı futbolcu Al-Musrati bu maçta da forma giyemeyecek. Sakatlığı devam eden Necip Uysal da Frankfurt maçında kadroda yer almıyor. Peki, Beşiktaş - Frankfurt maçında ilk 11’de kimler var? İşte Beşiktaş - Eintracht Frankfurt maç kadrosu ve muhtemel 11’leri…