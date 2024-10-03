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Beşiktaş’ta ilk yolcu belli oldu: Ocak ayında gidiyor

Beşiktaş’ta ilk yolcu belli oldu: Ocak ayında gidiyor

14:413/10/2024, jeudi
G: 3/10/2024, jeudi
Yeni Şafak
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Beşiktaş’ta ara transfer çalışmaları şimdiden başladı. Siyah-beyazlılar gidecek oyuncuların planlamasını yapıyor. Beşiktaş yönetiminin, devre arasında elden çıkaracağı ilk isim ise belli oldu. Detaylar haberimizde.

Ara transfer dönemi için çalışmalarını sürdüren Beşiktaş yönetiminin, devre arasında elden çıkaracağı ilk isim belli oldu.


Kadrosunda 14 yabancısı bulunan ve transfer yapabilmek için oyuncu göndermesi gereken Siyah-Beyazlı yönetimin listesinde ilk ismin Jean Onana olduğu öne sürüldü.


Beşiktaş'a transfer olduğu günden beri beklentilerin altında kalan ve Ajax maçındaki performansıyla büyük tepki alan 24 yaşındaki Kamerunlu ön liberonun kiralık ya da bonservisiyle takımdan ayrılması bekleniyor.


Geçtiğimiz sezon başında Fransız ekibi Lens'tan 4 yıllığına kadroya katılan ve yıllık 1,5 milyon euro kazanan Onana, Beşiktaş formasıyla çıktığı 16 maçta gol sevinci yaşayamazken 1 asist üretti. 

Oyuncunun güncel piyasa değeri ise 4 milyon euro.


#Beşiktaş
#Jean Onana
#ara transfer dönemi

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