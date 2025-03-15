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Beşiktaş Fibabanka 92-77 Galatasaray

Beşiktaş Fibabanka 92-77 Galatasaray

20:2815/03/2025, Cumartesi
G: 15/03/2025, Cumartesi
AA
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Derbi karşılaşmasından kare.
Derbi karşılaşmasından kare.

Beşiktaş Fibabanka, Basketbol Süper Ligi'nin 21. haftasında konuk ettiği Galatasaray'ı 92-77 yendi. Siyah-beyazlılar, bu sonuçla ligdeki 16. galibiyetini aldı. Sarı-kırmızılı ekip ise 9. kez sahadan yenilgiyle ayrıldı.

Türkiye Sigorta Basketbol Süper Ligi'nin 21. haftasındaki derbi maçta Beşiktaş Fibabanka, konuk ettiği Galatasaray'ı 92-77 yendi. Siyah-beyazlı takım, bu sonuçla ligdeki 16. galibiyetini aldı. Sarı-kırmızılı ekip ise 9. kez sahadan yenilgiyle ayrıldı.


Derbi maça Sleva'nın peş peşe kaydettiği basketlerle başlayan Beşiktaş Fibabanka, 5. dakikayı 13-6 önde geçti. Savunmada rakibini durdurmakta zorlanan Galatasaray, boyalı alandan skor üretse de siyah-beyazlı takım birinci periyodu 28-20 üstün kapattı.


İkinci çeyreğe de tempolu başlayan ev sahibi takım, 12. dakikada farkı 12 sayıya çıkardı: 32-20. Top kayıpları yapan Beşiktaş önünde 13-4'lük seri yakalayan Galatasaray, 15. dakika biterken farkı 3 sayıya kadar düşürdü: 36-33. Periyodun ikinci bölümünde oyunda tempo düşerken siyah-beyazlı ekip, soyunma odasına 47-42 önde girdi.


Galatasaray, ikinci yarıya iyi başladı. Sarı-kırmızılılar, hücumda ritmini kaybeden Beşiktaş Fibabanka karşısında 23. dakikada Blumbergs'in basketleriyle öne geçti: 50-51. Kısa oyuncularıyla skor üreten siyah-beyazlı takım, taraftarının da desteğiyle hücumda etkinliğini yeniden artırdı ve 27. dakikayı 65-60 önde bitirdi. Beşiktaş, boş atışlardan isabet bulamayan Galatasaray karşısında son bölümde Mathews'in kaydettiği orta mesafe basketle final periyoduna 68-63 üstün gitti.


Son çeyreğe boyalı alanı iyi savunarak başlayan Beşiktaş, 34. dakikayı 80-66 önde geçti. Sarı-kırmızılı takımda başantrenör Yakup Sekizkök, bitime 2 dakika 48 saniye kala aldığı ikinci teknik faulle oyun dışında kalırken oyun üstünlüğünü sürdüren Beşiktaş, karşılaşmayı 92-77 kazandı.


BEŞİKTAŞ FİBABANKA - GALATASARAY MAÇ ÖZETİ
Beşiktaş Fibabanka - Galatasaray maçının özetini izlemek için





#Türkiye Sigorta Basketbol Süper Ligi
#Beşiktaş Fibabanka
#Galatasaray

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