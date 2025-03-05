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Yok artık LeBron James: NBA tarihine geçti

Yok artık LeBron James: NBA tarihine geçti

10:145/03/2025, Çarşamba
G: 5/03/2025, Çarşamba
IHA
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LeBron James, NBA’de 50 bin sayı barajını geçen ilk isim oldu
LeBron James, NBA’de 50 bin sayı barajını geçen ilk isim oldu

NBA’de gecenin kapanış mücadelesinde Los Angeles Lakers, konuk ettiği New Orleans Pelicans’ı 136-115 mağlup etti. Lakers’ın yıldız basketbolcu LeBron James, müsabakada 34 sayı kaydederken, NBA tarihinde 50 bin sayı barajını geçen ilk isim oldu.

Amerikan Basketbol Ligi’nde (NBA) normal sezon oynanan 9 müsabakayla devam etti. Gecenin kapanış maçında Los Angeles Lakers, konuk ettiği New Orleans Pelicans’ı 136-115 mağlup ederek, üst üste 7. galibiyetini elde etti ve Batı Konferansı’nda 2. basamağa kadar yükseldi.


Lakers’ın yıldız basketbolcusu LeBron James, Pelicans karşısında 34 sayı, 8 ribaund ve 6 asistlik performans ile galibiyette büyük rol oynadı. LeBron James, NBA tarihinde normal sezon ve play-off müsabakaları dahil olmak üzere 50 bin sayı barajını geçen ilk basketbolcu olarak da tarihe geçti. Luka Doncic de 30 sayı, 8 ribaund ve 15 asist ile yıldızlaşırken, Jaxson Hayes ise 19 sayı, 10 ribaund ile double-double yaptı.


Pelicans’ta da Zion Williamson’ın 37 sayısı galibiyet için yeterli olmadı. Trey Murphy 19 sayı, 5 asist maçı tamamlarken, Jordan Hawkins ise 17 sayılık katkı sağladı.


Alperen’in 25 sayısı galibiyete yetmedi

Milli basketbolcu Alperen Şengün’ün forma giydiği Houston Rockets, deplasmanda karşılaştığı Indiana Pacers’a, 115-102 mağlup oldu. Şengün, 25 sayı, 9 ribaund ve 7 asistle müsabakayı tamamlarken, gösterdiği performans galibiyet için yeterli olmadı. Indiana’da Tyrese Haliburton 28 sayı, 15 asist, 3 ribaund ve Pascal Siakam 18 sayı, 2 ribaund, 2 asistle galibiyetin mimarı oldular.


NBA’de günün toplu sonuçları şöyle:

Indiana Pacers: 115 - Houston Rockets: 102

Orlando Magic: 113 - Toronto Raptors: 114

Atlanta Hawks: 121 - Milwaukee Bucks: 127

New York Knicks: 102 - Golden State Warriors: 114

Chicago Bulls: 117 - Cleveland Cavaliers: 139

Minnesota Timberwolves: 126 - Philadelphia 76ers: 112

San Antonio Spurs: 127 - Broolyn Nets: 113

Phoenix Suns: 119 - Los Angeles Clippers: 117

Los Angeles Lakers: 136 - New Orleans Pelicans: 115

#NBA
#LeBron James
#Los Angeles Lakers

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