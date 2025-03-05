Yok artık LeBron James: NBA tarihine geçti

Amerikan Basketbol Ligi’nde (NBA) normal sezon oynanan 9 müsabakayla devam etti. Gecenin kapanış maçında Los Angeles Lakers, konuk ettiği New Orleans Pelicans’ı 136-115 mağlup ederek, üst üste 7. galibiyetini elde etti ve Batı Konferansı’nda 2. basamağa kadar yükseldi.





Lakers’ın yıldız basketbolcusu LeBron James, Pelicans karşısında 34 sayı, 8 ribaund ve 6 asistlik performans ile galibiyette büyük rol oynadı. LeBron James, NBA tarihinde normal sezon ve play-off müsabakaları dahil olmak üzere 50 bin sayı barajını geçen ilk basketbolcu olarak da tarihe geçti. Luka Doncic de 30 sayı, 8 ribaund ve 15 asist ile yıldızlaşırken, Jaxson Hayes ise 19 sayı, 10 ribaund ile double-double yaptı.





Pelicans’ta da Zion Williamson’ın 37 sayısı galibiyet için yeterli olmadı. Trey Murphy 19 sayı, 5 asist maçı tamamlarken, Jordan Hawkins ise 17 sayılık katkı sağladı.





Alperen’in 25 sayısı galibiyete yetmedi

Milli basketbolcu Alperen Şengün’ün forma giydiği Houston Rockets, deplasmanda karşılaştığı Indiana Pacers’a, 115-102 mağlup oldu. Şengün, 25 sayı, 9 ribaund ve 7 asistle müsabakayı tamamlarken, gösterdiği performans galibiyet için yeterli olmadı. Indiana’da Tyrese Haliburton 28 sayı, 15 asist, 3 ribaund ve Pascal Siakam 18 sayı, 2 ribaund, 2 asistle galibiyetin mimarı oldular.





NBA’de günün toplu sonuçları şöyle:

Indiana Pacers: 115 - Houston Rockets: 102

Orlando Magic: 113 - Toronto Raptors: 114

Atlanta Hawks: 121 - Milwaukee Bucks: 127

New York Knicks: 102 - Golden State Warriors: 114

Chicago Bulls: 117 - Cleveland Cavaliers: 139

Minnesota Timberwolves: 126 - Philadelphia 76ers: 112

San Antonio Spurs: 127 - Broolyn Nets: 113

Phoenix Suns: 119 - Los Angeles Clippers: 117