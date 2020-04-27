Beşiktaş Fransız oyuncu Jimmy Cabot'un peşinde

Transfer çalışmalarına devam eden Beşiktaş, rotayı Fransa'ya çevirdi. Siyah-beyazlılar, Ligue 2 temsilcisi Lorient ile sona erecek olan sözleşmesini uzatmama kararı alan Jimmy Cabot ile yakından ilgileniyor.

France Football'un haberine göre 26 yaşındaki oyuncuyu Beşiktaş'ın yanı sıra Marsilya da gündemine aldı. Fransız oyuncu aralık ayında Lorient ile kontrat yenilemeyeceğini duyururken hedefinin yurt dışı olduğu ifade edildi.