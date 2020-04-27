LİGUE 1

Beşiktaş Fransız oyuncu Jimmy Cabot'un peşinde

Beşiktaş, Fransa'nın Lorient takımında forma giyen 26 yaşındaki kanat oyuncusu Jimmy Cabot'u kadrosuna katmak istiyor.

Haber Merkezi Yeni Şafak
Siyah-beyazlı taraftarlar Fransız sağ kanat için sosyal medyadan 'Come to Beşiktaş' çağrısında bulundu.

Siyah-beyazlı taraftarlar Fransız sağ kanat için sosyal medyadan 'Come to Beşiktaş' çağrısında bulundu.

Transfer çalışmalarına devam eden Beşiktaş, rotayı Fransa'ya çevirdi. Siyah-beyazlılar, Ligue 2 temsilcisi Lorient ile sona erecek olan sözleşmesini uzatmama kararı alan Jimmy Cabot ile yakından ilgileniyor.

France Football'un haberine göre 26 yaşındaki oyuncuyu Beşiktaş'ın yanı sıra Marsilya da gündemine aldı. Fransız oyuncu aralık ayında Lorient ile kontrat yenilemeyeceğini duyururken hedefinin yurt dışı olduğu ifade edildi.

  • 2016 yazından bu yana Lorient formasını giyen Jimmy Cabot, bu sezon 32 resmi karşılaşmada 4 gol ve 4 asistlik performans sergiledi.
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