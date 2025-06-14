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Beşiktaş Hentbol Takımı Koray Ayar'ı renklerine bağladı

Beşiktaş Hentbol Takımı Koray Ayar'ı renklerine bağladı

16:4314/06/2025, Cumartesi
AA
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A Milli Erkek Hentbol Takımı, EHF 2026 Avrupa Şampiyonası Elemeleri 7. Grup'taki üçüncü maçında, Diyarbakır'daki Seyrantepe Spor Salonu'nda İsviçre'yi konuk etti. Türkiye Milli Takımı oyuncusu Koray Ayar, karşılaşma öncesi dua edip sahaya girdi.
A Milli Erkek Hentbol Takımı, EHF 2026 Avrupa Şampiyonası Elemeleri 7. Grup'taki üçüncü maçında, Diyarbakır'daki Seyrantepe Spor Salonu'nda İsviçre'yi konuk etti. Türkiye Milli Takımı oyuncusu Koray Ayar, karşılaşma öncesi dua edip sahaya girdi.

Beşiktaş Erkek Hentbol Takımı, pivot oyuncusu Koray Ayar'ı kadrosuna kattı.

Beşiktaş Erkek Hentbol Takımı, kadrosunu Koray Ayar ile güçlendirdi.


Siyah-beyazlı kulüpten yapılan açıklamada, "Hentbol takımımıza önemli hizmetlerde bulunacağına inandığımız Koray Ayar'a şanlı formamızla başarılar dileriz." denildi.

#Beşiktaş Erkek Hentbol Takımı
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