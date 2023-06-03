Beşiktaş ikinciliği hedefliyor

Beşiktaş, Süper Lig'in 37. haftasında bugün Kasımpaşa ile deplasmanda karşılaşacak. Trabzonspor'la 29. haftada deplasmanda 0-0 sona eren mücadelenin ardından biri hükmen olmak üzere oynadığı tüm maçları kazanan siyah-beyazlılar, 74 puanla ligde 3. sırada yer alıyor.