Beşiktaş ikinciliği hedefliyor

Şenol Güneş, Adana Demirspor galibiyeti sonrası üçlü çektirdi.
Beşiktaş, Süper Lig'in 37. haftasında bugün Kasımpaşa ile deplasmanda karşılaşacak. Trabzonspor'la 29. haftada deplasmanda 0-0 sona eren mücadelenin ardından biri hükmen olmak üzere oynadığı tüm maçları kazanan siyah-beyazlılar, 74 puanla ligde 3. sırada yer alıyor.
Siyah-beyazlıların ara transferde kadrosuna kattığı Colley, 4 sarı kart cezası nedeniyle forma giyemeyecek. Beşiktaş'ta Onur Bulut'un da Kasımpaşa karşısında görev yapması beklenmiyor. Dizinde yaşadığı sorun nedeniyle antrenmanlara katılmayan siyah-beyazlı oyuncu, Kasımpaşa mücadelesinde forma giyemeyecek.
Beşiktaş'ta 3 oyuncu sarı kart ceza sınırında yer alıyor. Siyah-beyazlılarda Cenk Tosun, Aboubakar ve Masuaku, sarı kart görmeleri halinde sezonun son maçı olan Konyaspor mücadelesinde görev alamayacak.