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Spor

Beşiktaş ikinciliği hedefliyor

Süper Lig'in bitimine 2 hafta kala 74 puanla 3. sırada yer alan Beşiktaş, bugün Kasımpaşa deplasmanında kazanıp, yarın derbide Fenerbahçe'nin kaybetmesini bekleyecek. Kartal'ın hedefi ligi 2. sırada bitirmek.

10:07 . 3/06/2023 Cumartesi
Yeni Şafak
Şenol Güneş, Adana Demirspor galibiyeti sonrası üçlü çektirdi.

Şenol Güneş, Adana Demirspor galibiyeti sonrası üçlü çektirdi.

Beşiktaş, Süper Lig'in 37. haftasında bugün Kasımpaşa ile deplasmanda karşılaşacak. Trabzonspor'la 29. haftada deplasmanda 0-0 sona eren mücadelenin ardından biri hükmen olmak üzere oynadığı tüm maçları kazanan siyah-beyazlılar, 74 puanla ligde 3. sırada yer alıyor.


Siyah-beyazlıların ara transferde kadrosuna kattığı Colley, 4 sarı kart cezası nedeniyle forma giyemeyecek. Beşiktaş'ta Onur Bulut'un da Kasımpaşa karşısında görev yapması beklenmiyor. Dizinde yaşadığı sorun nedeniyle antrenmanlara katılmayan siyah-beyazlı oyuncu, Kasımpaşa mücadelesinde forma giyemeyecek.


Beşiktaş'ta 3 oyuncu sarı kart ceza sınırında yer alıyor. Siyah-beyazlılarda Cenk Tosun, Aboubakar ve Masuaku, sarı kart görmeleri halinde sezonun son maçı olan Konyaspor mücadelesinde görev alamayacak.





#Süper Lig
#Beşiktaş
#Şenol Güneş
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