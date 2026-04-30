Beşiktaş ile Gaziantep FK 14. randevuda

İki takım arasında geride kalan 13 maçta Beşiktaş, 5 galibiyet alırken 4 müsabaka da berabere sonuçlandı. Gaziantep temsilcisi ise 4 karşılaşmada sahadan galip ayrıldı. Bu karşılaşmalarda siyah-beyazlılar 19 gol atarken, Gaziantep FK 15 golle rakibine karşılık verdi.

Beşiktaş'ın Gaziantep deplasmanında galibiyeti yok

Siyah-beyazlılar, Gaziantep FK ile deplasmanda oynadığı 6 maçta da galip gelemedi. Beşiktaş, Gaziantep'te çıktığı 6 maçın 3'ünde sahadan mağlup ayrıldı. Siyah-beyazlı ekip, 3 karşılaşmada da rakibiyle eşitliği bozamadı. Bu maçlarda Beşiktaş, rakip kaleye 5 gol atarken, kalesinde ise 10 gol gördü.

Beşiktaş 13 maçın 11'inde gol attı

Siyah-beyazlılar, Gaziantep FK ile oynadığı 13 lig maçının 11'inde gol sevinci yaşadı. Beşiktaş, iki karşılaşmada rakip fileleri havalandıramadı. Siyah-beyazlı takım, gol atamadığı iki mücadelenin birinde 0-0 berabere kalırken, diğer müsabakada ise rakibine 2-0 kaybetti. Öte yandan Beşiktaş, 5 maçta ise Gaziantep temsilcisinin gol atmasına izin vermedi.

Farklı sonuçlar

Beşiktaş ile Gaziantep FK arasındaki en farklı sonuçlara da siyah-beyazlılar imza attı. Geride kalan 13 karşılaşmada siyah-beyazlılar, Gaziantep temsilcisini biri hükmen olmak üzere iki kez 3-0, bir defa da 2-0'lık skorlarla yendi. Gaziantep FK ise siyah-beyazlı ekip önünde 3-1 ve 2-0'lık sonuçlarla farklı galibiyet elde etti.

Öte yandan, 6 Şubat 2023 tarihinde yaşanan "Asrın felaketi" olarak nitelendirilen Kahramanmaraş merkezli depremlerden sonra ligden çekilen Gaziantep FK ile siyah-beyazlı ekip arasında oynanması gereken maç, Beşiktaş'ın 3-0 hükmen galibiyetiyle tescil edildi.








