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Beşiktaş Saiss'i KAP'a bildirdi

Beşiktaş, İngiliz ekibi Wolverhampton ile sözleşmesi sona eren Romain Ghanem Paul Saiss'i kadrosuna kattı.

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Haber Merkezi Yeni Şafak
Beşiktaş Saissi KAPa bildirdi
Romain Ghanem Paul Saiss dün gece İstanbul'a gelmişti

Transfer çalışmalarına devam eden Beşiktaş, Romain Ghanem Paul Saiss'i KAP'a bildirdi. Siyah-beyazlı takımdan KAP'a yapılan açıklamada şu ifadelere yer verildi:

“Profesyonel Futbolcu Romain Ghanem Paul Saiss’in transferi konusunda Oyuncu ile görüşmelere başlanmıştır.”

  • 1.88 boyundaki sol ayaklı stoperle 1.5 milyon Euro’dan 2+1 yıllığına el sıkışan Beşiktaş, deneyimli futbolcuyu sağlık kontrolünden geçirecek ve ardından resmi imzaları atacak. Son 6 sezonda İngiliz ekibinin formasını giyen Faslı stoper, geçen sezon 32 maçta 3 gol attı.
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