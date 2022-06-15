Beşiktaş Saiss'i KAP'a bildirdi

Transfer çalışmalarına devam eden Beşiktaş, Romain Ghanem Paul Saiss'i KAP'a bildirdi. Siyah-beyazlı takımdan KAP'a yapılan açıklamada şu ifadelere yer verildi:

“Profesyonel Futbolcu Romain Ghanem Paul Saiss’in transferi konusunda Oyuncu ile görüşmelere başlanmıştır.”