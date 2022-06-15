Beşiktaş Saiss'i KAP'a bildirdi

Transfer çalışmalarına devam eden Beşiktaş, Romain Ghanem Paul Saiss'i KAP'a bildirdi. Siyah-beyazlı takımdan KAP'a yapılan açıklamada şu ifadelere yer verildi:
“Profesyonel Futbolcu Romain Ghanem Paul Saiss’in transferi konusunda Oyuncu ile görüşmelere başlanmıştır.”
- 1.88 boyundaki sol ayaklı stoperle 1.5 milyon Euro’dan 2+1 yıllığına el sıkışan Beşiktaş, deneyimli futbolcuyu sağlık kontrolünden geçirecek ve ardından resmi imzaları atacak. Son 6 sezonda İngiliz ekibinin formasını giyen Faslı stoper, geçen sezon 32 maçta 3 gol attı.