SÜPER LİG

Beşiktaş Teknik Direktörü Sergen Yalçın: VAR neden var?

Beşiktaş Teknik Direktörü Sergen Yalçın, Süper Lig'in 14. haftasında MKE Ankaragücü'nü 1-0 yenerek aldıkları 3 puanın önemine vurgu yaptı. Yalçın ayrıca hakem kararlarına da tepki gösterdi.

Haber Merkezi AA
Beşiktaş 25 puanla ligde 4. sırada yer alıyor.

Beşiktaş 25 puanla ligde 4. sırada yer alıyor.

Karşılaşmadan sonra düzelenen basın toplantısında konuşan Yalçın, rakiplerinin kazandığı bir haftada zirveden kopmamak adına çok değerli bir galibiyet aldıklarını belirterek, şöyle konuştu:

"Her zaman takım çok iyi oynamaz. Böyle sıkıntılar olabilir. Duran toplarda iyi bir takımız. Devre arasında takıma duran toplardan gol atmamız gerektiğini söyledim. Üç puanla ayrılmak soğuk Ankara akşamında içimizi ısıttı. Mücadeleden memnunum. Zaman zaman oyuncuları da değiştiriyoruz. Sıkıntılı maç temposunda bunlar normal. Bu galibiyet tabelada bizi yarışmacı takım kimliğine soktu."

"VAR diye bir sistem var"

Çok fazla gol pozisyonu verdikleri yönündeki görüşlere katılmadığını dile getiren Yalçın, "Gol pozisyonu dediğiniz pozisyonların hepsi ofsayttı. Yan hakem kaldırmıyor. 20 metre falan ofsayt. Gol pozisyonu falan değil onlar. Belki bir pozisyon verdik. Onun dışında pozisyon vermedik. 20 metrelik ofsaytı da neden kaldırmadığını anlamak çok zor. VAR diye bir sistem var. İlk yarıda attığımız golden önce 'zart' diye düdük çaldı. Sen golü ver faul varsa VAR golü iptal ettirir. Böyle acemilik olmaz. Böyle hakemlik olmuyor. VAR derse ki faul, gidersin izlersin, iptal edersin. Biz kenardan görüyoruz, normal bir şey değil. Sonuçta iyi bir maç yönetti ama attığımız o goldeki aceleci tavrını anlayamadım" ifadelerini kullandı.

  • "Transfer düşünüyorum"
  • İki maçtır gol yemeden kazandıklarını da vurgulayan Yalçın, ara transferle ilgili gelen bir soru üzerine şu cevabı verdi:
  • "Federasyonun verdiği limitlerle ilgili sınırlar var. Yabancılarımız var. Dışarıda olan oyuncularımızı bir yere gönderirsek limiti açabiliriz. Bir-iki transfer düşünüyorum ama şartlar uygun olur mu bilemiyorum. Dediğim gibi ekonomi Türkiye'de Türk takımları için problem. Sadece bizim için değil. Herkesin bilmesi gerekir, playstation oynar gibi takım kurmuyoruz. Kulübün ekonomisine göre hareket etmeliyiz."

Beşiktaş'ı Vida sırtladı
Beşiktaş'ı Vida sırtladı

Süper Lig'in 14. haftasında MKE Ankaragücü sahasında Beşiktaş'ı konuk etti. Mücadeleyi siyah-beyazlılar 1-0 kazandı. Beşiktaş'a galibiyeti getiren golleri 61. dakikada Domagoj Vida kaydetti.Bu sonucun ardından Beşiktaş puanını 25'e yükseltirken, Ankaragücü ise 9 puanda kaldı.Gelecek hafta Beşiktaş sahasında Sivasspor'u konuk edecek. Ankaragücü ise deplasmanda Denizlispor ile karşılaşacak.Beşiktaş'ta 3 eksikBeşiktaş, MKE Ankaragücü karşısına 3 isminden yoksun çıktı. Siyah-beyazlılarda sakatlığı bulunan Gökhan Töre ile Adem Ljajic, Ankara'ya getirilmedi. Geçen hafta bir oyuncusunun yeni tip koronavirüs test sonucunun pozitif çıktığı açıklanan Beşiktaş'ta kaleci Utku Yuvakuran da kadroda bulunmadı. Siyah-beyazlı ekibin Ankara kadrosuna Ajdin Hasic de dahil edilmemişti.Sol bekte 5 maç sonra görev değişikliğiSiyah-beyazlı takımın teknik direktörü Yalçın, Süper Lig'de 5 maç sonra sol bekte değişiklik yaptı. Ligdeki son 5 maçta sol bekte Rıdvan Yılmaz'a şans tanıyan Yalçın, bu karşılaşmada genç oyuncuyu yedekte bekletip yerine N'Sakala'ya forma verdi. N'Sakala, Süper Lig'de son olarak 6 Kasım'da Gaziantep FK'ye 3-1 kaybedilen karşılaşmada ilk 11'de oynamıştı. Sergen Yalçın, sarı kart cezası biten Valentin Rosier'i de Necip Uysal'ın yerine tekrar sağ bekte sahaya sürdü. Siyah-beyazlılarda Larin de bir maç sonra ilk 11'de forma giydi.MKE Ankaragücü'nde de 3 değişiklikMKE Ankaragücü Teknik Sorumlusu Mustafa Dalcı, son iki karşılaşmadaki 11'ini değiştirdi. Atakaş Hatayspor ve Gençlerbirliği maçlarına aynı kadrolarla çıkan Dalcı, Beşiktaş karşısında Erdi Dikmen, Atila Turan ve Ender Aygören'i yedek oturttu. Sarı-lacivertlilerde bu isimlerin yerine Idriz Voca, Daniel Lukasik ile Torgeir Borven ilk 11'de forma giydi.

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