Beşiktaş yağmur altında çalıştı

Portekizli futbolcu Jota Silva da idmanda yer aldı.
Beşiktaş, Trendyol Süper Lig'in 28. haftasında 5 Nisan Pazar günü Fenerbahçe'ye konuk olacağı derbi maçın hazırlıklarına devam etti.
Beşiktaş, Fenerbahçe derbisinin hazırlıklarını yağmur altında sürdürdü.
Siyah-beyazlı kulübün açıklamasına göre, BJK Nevzat Demir Tesisleri'nde teknik direktör Sergen Yalçın yönetimindeki antrenman, 50 dakika sürdü.
Isınma koşularıyla başlayan idman, 5'e 2 top kapma ve ayak tenisi çalışmasının ardından tamamlandı.
