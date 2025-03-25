Beşiktaş, yeni stadında Galatasaray’a 1 kez kaybetti

Kara Kartal’ın bu mücadeledeki iç saha avantajı ise dikkat çekiyor. Siyah-beyazlı ekip, 11 Nisan 2016’da Bursaspor maçıyla rakiplerini konuk etmeye başladığı yeni stadında Galatasaray’la ligde 8 defa karşılaştı. Beşiktaş, bu müsabakalarda 6 galibiyet, 1 beraberlik, 1 yenilgi yaşadı. Kartal, attığı 14 gole karşılık filelerinde ise 5 gol gördü.