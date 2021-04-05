Spor Beşiktaşı yıkan Aytaç Kara kadro dışı bırakıldı
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Beşiktaş'ı yıkan Aytaç Kara kadro dışı bırakıldı

Kasımpaşa Kulübü, orta saha oyuncusu Aytaç Kara'nın disiplinsiz davranışları nedeniyle kadro dışı bırakıldığını açıkladı. Tecrübeli futbolcu dün takımına Beşiktaş karşısında galibiyeti getiren golü kaydetmişti.

Haber Merkezi Yeni Şafak
Beşiktaşı yıkan Aytaç Kara kadro dışı bırakıldı
Aytaç Kara'nın Beşiktaş maçındaki gol sevinci

Süper Lig'in 32. haftasında lider Beşiktaş'ı 1-0 mağlup eden Kasımpaşa'da, takımı galibiyete taşıyan Aytaç Kara için flaş bir karar alındı.

Lacivert-beyazlı kulüpten yapılan açıklamada, 28 yaşındaki futbolcunun disiplinsiz davranışları nedeniyle kadro dışı bırakıldığı bildirildi.

  • Aytaç Kara, Beşiktaş maçında oyundan alındığı için teknik direktör Şenol Can’a tepki göstermiş ve direkt soyunma odasına gitmişti.

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