Beşiktaş'ı yıkan Aytaç Kara kadro dışı bırakıldı

Süper Lig'in 32. haftasında lider Beşiktaş'ı 1-0 mağlup eden Kasımpaşa'da, takımı galibiyete taşıyan Aytaç Kara için flaş bir karar alındı.
Lacivert-beyazlı kulüpten yapılan açıklamada, 28 yaşındaki futbolcunun disiplinsiz davranışları nedeniyle kadro dışı bırakıldığı bildirildi.
- Aytaç Kara, Beşiktaş maçında oyundan alındığı için teknik direktör Şenol Can’a tepki göstermiş ve direkt soyunma odasına gitmişti.
Bilgilendirme | Aytaç Kara pic.twitter.com/kKXqkuZn2v
Bilgilendirme | Aytaç Kara pic.twitter.com/kKXqkuZn2v— KASIMPAŞA (@kasimpasa) April 5, 2021