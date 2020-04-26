Beşiktaş'ın eski yıldızı Kleberson'dan yıllar sonra gelen itiraf

Ülkesi basınına konuşan Kleberson, Ronaldinho ile birlikte Manchester United'a transfer olacaktık ancak o bir anda Barcelona'yı seçti ifadesini kullanırken İngiltere'de dil konusunda sıkıntı yaşadığını söyledi.

Sakatlık sorununun Manchester'da kendisini etkilediğini belirten Kleberson, bu durumun formunun düşmesine neden olduğunu ve aynı sıkıntıları Beşiktaş'ta da yaşadığını aktardı.

Kleberson ayrıca Beşiktaş tarihinin en kötü transferlerinden biri olarak gösterilmesinin kendisini üzdüğünü ve bu yorumun adil olmadığını söyledi.

Kleberson son olarak Amerika Birleşik Devletleri'nde forma giymiş ve futbola veda etmişti.