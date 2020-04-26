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Beşiktaş'ın eski yıldızı Kleberson'dan yıllar sonra gelen itiraf

Beşiktaş'ın 2005 yılında yaptığı Kleberson transferi Avrupa piyasasında da dikkat çekmişti. Siyah beyazlı formayı o dönemde giyen oyuncu sergilediği performansla hayal kırıklığı yaşatsa da Fenerbahçe'ye attığı golle hala akıllarda. Brezilyalı eski yıldız Beşiktaş ile ilgili ilk defa bu kadar net konuştu.

Haber Merkezi Diğer, Yeni Şafak
Kleberson, Fenerbahçe'ye attığı uzaktan gol sonrasında büyük sevinç yaşamıştı.

Kleberson, Fenerbahçe'ye attığı uzaktan gol sonrasında büyük sevinç yaşamıştı.

Ülkesi basınına konuşan Kleberson, Ronaldinho ile birlikte Manchester United'a transfer olacaktık ancak o bir anda Barcelona'yı seçti ifadesini kullanırken İngiltere'de dil konusunda sıkıntı yaşadığını söyledi.

Sakatlık sorununun Manchester'da kendisini etkilediğini belirten Kleberson, bu durumun formunun düşmesine neden olduğunu ve aynı sıkıntıları Beşiktaş'ta da yaşadığını aktardı.

Kleberson ayrıca Beşiktaş tarihinin en kötü transferlerinden biri olarak gösterilmesinin kendisini üzdüğünü ve bu yorumun adil olmadığını söyledi.

Kleberson son olarak Amerika Birleşik Devletleri'nde forma giymiş ve futbola veda etmişti.

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