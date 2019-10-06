Beşiktaş'ın milli futbolcusu Dorukhan Toköz'ün dizi döndü
SÜPER LİG

Beşiktaş'ın milli futbolcusu Dorukhan Toköz'ün dizi döndü

Beşiktaş Kulübü, Dorukhan Toköz'ün sağ dizinde diz kapağı çıkığı ve bu bağlı diz kapağından kıkırdak kopması tespit edildiğini açıkladı.

Haber Merkezi Yeni Şafak
Ameliyat edilecek olan Dorukhan Toköz'ün 5-6 ay futbol oynayamayacağı belirtildi

Ameliyat edilecek olan Dorukhan Toköz'ün 5-6 ay futbol oynayamayacağı belirtildi

Beşiktaş Kulübü, Aytemiz Alanyaspor maçında sakatlanarak oyundan çıkan Dorukhan Toköz'ün diz kapağında kıkırdak kopması tespit edildiğini ve milli oyuncunun ameliyat olacağını açıkladı.

Siyah-beyazlı kulüpten yapılan açıklamada, "Bu akşamki maçta sakatlanan oyuncumuzun sağ dizinde Patella (diz kapağı) çıkığı ve bu bağlı diz kapağından kıkırdak kopması tespit edilmiş olup, oyuncumuz ameliyat edilecektir. Kendisine Beşiktaş ailesi olarak geçmiş olsun dileriz" denildi.

Dorukhan Toköz'ün 5-6 ay sahalardan uzak kalacağı belirtiliyor.

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