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Beşiktaş Alex Teixeira transferini resmen duyurdu

Beşiktaş Kulübü serbest statüde bulunan Brezilyalı 10 numara Alex Texeira'yı kadrosuna kattığını açıkladı. Siyah beyazlıların yayınladığı transfer videosu Beşiktaşlı taraftarların beğenisini kazandı.

Haber Merkezi Yeni Şafak
Beşiktaşın yeni transferi Alex Teixeira ne kadar kazanacak: Alex Teixeira kaç numaralı formayı giyecek?
Alex Teixeira Beşiktaş'ta 90 numaralı formayı giyecek.

Beşiktaş Kulübü serbest statüde bulunan Brezilyalı 10 numara Alex Texeira'yı kadrosuna kattığını açıkladı. Siyah beyazlıların yayınladığı transfer videosu Beşiktaşlı taraftarların beğenisini kazandı.

Beşiktaş'tan yapılan açıklamada, "Kulübümüz, 2021-22 sezonu transfer çalışmaları kapsamında Brezilyalı orta saha oyuncusu Alex Teixeira ile sözleşme imzalamıştır. Kulübümüze önemli hizmetlerde bulunacağına inandığımız Alex Teixeira'ya, 'Beşiktaş ailesine hoş geldin.' der, başarılar dileriz" ifadeleri kullanıldı.

Alex Teixeira hangi takımlarda oynadı?

  • Daha önce ülkesinde Vasco da Gama, Ukrayna'da Shakhtar Donetsk formaları giyen 31 yaşındaki Teixeira, son olarak Çin'in Jiangsu Suning takımında görev yapmıştı.

Beşiktaş'ın yeni transferi Alex Teixeira kimdir?

Shaktar Donetsk'te yıldızı parlayan Alex Teixeria, oldukça yüksek bir bonservis bedeliyle Çin Ligi'ne transfer olmuştu. Bonservisi elinde olan yıldız futbolcu, kariyerinde oynadığı 428 maçta, 172 gol atıp, 72 asist yaptı.

Alex Teixeira Beşiktaş'tan ne kadar kazanacak?

  • Brezilyalı yıldız futbolcu Alex Teixeira'nın Beşiktaş'tan yıllık net 2.5 milyon euro alması bekleniyor. Başarılı 10 numaranın bonuslarla sözleşmesindeki rakamın 3 milyon euronun üzerine çıkması bekleniyor.

Alex Teixeira kaç numaralı formayı giyecek?

Beşiktaş'ın yeni transferi Alex Teixeira siyah beyazlılarda 90 numaralı formayı giyecek.

Alex Teixeira'nın Çin'deki kariyerinden kesitler;

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