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Beşiktaş’ın yeni yıldızı Alex Texeira sakatlandı

Beşiktaş'ın kazandığı Karagümrük maçında şık bir gole imza atan Alex Texeira ile ilgili taraftaları endişelendiren bir açıklama yapıldı.

Haber Merkezi İHA
Beşiktaşın yeni transferi Alex Texeira sakatlandı mı? Alex Texeira kaç maç oynamayacak?
Alex Texeira, Karagümrük maçında yeni formasıyla ilk golünü atmıştı.

Beşiktaş, Alex Teixeira’nın sol uyluk arka adalesinde gerilme ve ödem tespit edildiğini açıkladı.

Siyah-beyazlıların resmi sitesinden konuya ilişkin yapılan açıklamada, "Futbol A Takımımızın Süper Lig’in 3. haftasında Vodafone Park’ta Fatih Karagümrük ile oynadığı maçta, sol uyluk arka adalesinde ağrı hissettiği için Acıbadem Altunizade Hastanesi’nde MR görüntülemesi yapılan futbolcumuz Alex Teixeira’nın uyluk arka adalesinde (biceps femoris) gerilme ve ödem tespit edilmiştir.

Alex Teixeira’nın tedavisine sağlık ekibimiz tarafından başlanmıştır" ifadelerine yer verildi.

  • Beşiktaş'ın yeni transferi Alex Texeira, yaz transfer döneminde kamp geçirmemiş ve siyah beyazlılara transfer süreci uzun sürmüştü. Teknik Direktör Sergen Yalçın, Brezilyalı yıldızın hazırlık sürecinin zaman alacağını belirtmişti.

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