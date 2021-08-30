Beşiktaş’ın yeni yıldızı Alex Texeira sakatlandı

Beşiktaş, Alex Teixeira’nın sol uyluk arka adalesinde gerilme ve ödem tespit edildiğini açıkladı.
Siyah-beyazlıların resmi sitesinden konuya ilişkin yapılan açıklamada, "Futbol A Takımımızın Süper Lig’in 3. haftasında Vodafone Park’ta Fatih Karagümrük ile oynadığı maçta, sol uyluk arka adalesinde ağrı hissettiği için Acıbadem Altunizade Hastanesi’nde MR görüntülemesi yapılan futbolcumuz Alex Teixeira’nın uyluk arka adalesinde (biceps femoris) gerilme ve ödem tespit edilmiştir.
Alex Teixeira’nın tedavisine sağlık ekibimiz tarafından başlanmıştır" ifadelerine yer verildi.
- Beşiktaş'ın yeni transferi Alex Texeira, yaz transfer döneminde kamp geçirmemiş ve siyah beyazlılara transfer süreci uzun sürmüştü. Teknik Direktör Sergen Yalçın, Brezilyalı yıldızın hazırlık sürecinin zaman alacağını belirtmişti.
Alex Teixeira’nın Sağlık Durumu Hakkında Bilgilendirmehttps://t.co/tVwns1HzCR
Alex Teixeira’nın Sağlık Durumu Hakkında Bilgilendirmehttps://t.co/tVwns1HzCR— Beşiktaş JK (@Besiktas) August 30, 2021